Festival Et vogue la BD Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Festival Et vogue la BD

Le Bateau Livre, 35 Place de la Libération, Condat-sur-Vienne, Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-28

2026-03-25

Le Festival Et vogue la BD lève l’ancre pour sa 6ème édition et vous emmène dans un voyage entre deux mondes celui du réel et celui de l’imaginaire. Avec Aurélien Morinière comme invité d’honneur, vous découvrirez son univers à la frontière de ces mondes. Un programme pour petits et grands qui combinent ateliers dessins et écriture, conférence, table ronde, séances de dédicaces, expositions et concert dessiné quatre jours pour explorer ce qui se cache dans les cases et derrière les planches.

Toutes les animations sont gratuites sur inscription. .

+33 5 55 31 96 07

