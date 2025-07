Festival Ete Turbo Saint-Quentin-sur-Indrois

Festival Ete Turbo Saint-Quentin-sur-Indrois vendredi 15 août 2025.

Festival Ete Turbo

Saint-Quentin-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 14:00:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17

La ferme de Fosseroux vous ouvre ses portes pour festoyer, se rencontrer et fêter la fin de la semaine de résidence audiovisuelle Ete Turbo. Au programme musique, performances, poésie, projections, mais aussi des stands vêtements, tatouage, coiffure…

Restauration locale et bar sur place.

Vendredi 15 août à partir 19h fanfare et projection des courts métrages

Samedi 16 août à partir de 15h Oskar performance de texte poétiques et chantés / 0 TrEe performance dansée / ALMA poésie sinueuse et chantée / Jam collective / Ultramoderne electro punk / Poulets sans tête postpunkelectro queer.

Dimanche 17 août à partir de 14h JUNOL DJ set doux et poétique / Guindé musique expérimentale / Zaïa pop folk / Les Veilleuses rock expérimental. .

Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 97 83 54 cinesia.art@gmail.com

English :

La ferme de Fosseroux opens its doors to you to celebrate the end of the Ete Turbo audiovisual residency week. On the program: music, performances, poetry, screenings, as well as stalls selling clothes, tattoos, hairdressing…

Local catering and bar on site.

German :

Der Bauernhof von Fosseroux öffnet seine Türen, um zu schlemmen, sich zu treffen und das Ende der audiovisuellen Residenzwoche Ete Turbo zu feiern. Auf dem Programm stehen Musik, Performances, Poesie, Filmvorführungen, aber auch Stände: Kleidung, Tattoos, Frisuren…

Lokale Verpflegung und Bar vor Ort.

Italiano :

La fattoria Fosseroux vi apre le porte per una festa, un’occasione di incontro e di celebrazione della fine della settimana di residenza audiovisiva Ete Turbo. In programma: musica, performance, poesia, proiezioni, ma anche bancarelle di vestiti, tatuaggi, parrucchieri…

Cibo locale e bar in loco.

Espanol :

La granja Fosseroux le abre sus puertas para una fiesta, una ocasión de encuentro y de celebración del final de la semana de residencia audiovisual Ete Turbo. En el programa: música, performances, poesía, proyecciones, así como puestos de venta de ropa, tatuajes, peluquería…

Comida local y bar in situ.

