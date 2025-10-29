Festival Éternel Dîner musical Salsa Resto Bar Montluçon

Festival Éternel Dîner musical Salsa Resto Bar Montluçon mercredi 29 octobre 2025.

Festival Éternel Dîner musical

Salsa Resto Bar 12 rue des Forges Montluçon Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

par personne.

Début : 2025-10-29 19:00:00

fin : 2025-10-30 23:00:00

2025-10-29 2025-10-30

Repas par les chefs Montserrat Sanchez et Omar San Blan, directement de Cancun, Mexique.

Spectacle musical de l’ensemble de cordes Mexinantli du Mexique.

English :

Meals by chefs Montserrat Sanchez and Omar San Blan, direct from Cancun, Mexico.

Musical performance by Mexico’s Mexinantli string ensemble.

German :

Essen von den Köchen Montserrat Sanchez und Omar San Blan, direkt aus Cancun, Mexiko.

Musikalische Darbietung des Streicherensembles Mexinantli aus Mexiko.

Italiano :

Pasto degli chef Montserrat Sanchez e Omar San Blan, direttamente da Cancun, Messico.

Esibizione musicale dell’ensemble di archi Mexinantli dal Messico.

Espanol :

Comida a cargo de los chefs Montserrat Sánchez y Omar San Blan, directamente desde Cancún, México.

Actuación musical del conjunto de cuerdas Mexinantli de México.

