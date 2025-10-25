Festival Éternel La Fête des Âmes Ferme des Ilets Montluçon

Festival Éternel La Fête des Âmes Ferme des Ilets Montluçon samedi 25 octobre 2025.

Festival Éternel La Fête des Âmes

Ferme des Ilets 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 21:00:00

2025-10-25

Le Festival Éternel vous fait découvrir l’une des plus importantes fêtes traditionnelles mexicaines la Fête des morts ou Día de los Muertos, est l’occasion de se souvenir des personnes décédées et d’éviter qu’elles ne tombent dans l’oubli pour toujours.

Ferme des Ilets 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 55 01 49

English :

Festival Eternel introduces you to one of Mexico?s most important traditional festivals: the Feast of the Dead, or Día de los Muertos, is a time to remember those who have died, and to prevent them from being forgotten forever.

German :

Das Ewige Fest bringt Ihnen eines der wichtigsten traditionellen mexikanischen Feste näher: Das Fest der Toten oder Día de los Muertos ist eine Gelegenheit, der Verstorbenen zu gedenken und zu verhindern, dass sie für immer in Vergessenheit geraten.

Italiano :

Festival Eternel vi propone una delle feste tradizionali più importanti del Messico: la Festa dei Morti, o Día de los Muertos, è un momento per ricordare i morti ed evitare che vengano dimenticati per sempre.

Espanol :

Festival Eternel te trae una de las fiestas tradicionales más importantes de México: la Fiesta de Muertos, o Día de los Muertos, es un momento para recordar a los difuntos y evitar que sean olvidados para siempre.

