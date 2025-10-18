Festival Etoiles Symphoniques Plusieurs lieux en Balagne L’Île-Rousse

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-26

L’Orchestre National Petites Mains Symphoniques organise la 8ème édition du Festival Étoiles Symphoniques en Balagne.

Plusieurs lieux en Balagne Eglise de l’Immaculée Conception (concert d’ouverture) L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 6 60 17 99 94 contact@petitesmainssymphoniques.com

English :

The Orchestre National Petites Mains Symphoniques organizes the 8th edition of the Festival Étoiles Symphoniques en Balagne.

German :

Das Orchestre National Petites Mains Symphoniques organisiert die 8. Ausgabe des Festivals Étoiles Symphoniques en Balagne.

Italiano :

L’Orchestre National Petites Mains Symphoniques organizza l’ottava edizione del Festival Étoiles Symphoniques en Balagne.

Espanol :

La Orchestre National Petites Mains Symphoniques organiza la 8ª edición del Festival Étoiles Symphoniques en Balagne.

