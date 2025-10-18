Festival Etoiles Symphoniques Plusieurs lieux en Balagne L’Île-Rousse
Festival Etoiles Symphoniques
Plusieurs lieux en Balagne Eglise de l’Immaculée Conception (concert d’ouverture) L’Île-Rousse Haute-Corse
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-26
L’Orchestre National Petites Mains Symphoniques organise la 8ème édition du Festival Étoiles Symphoniques en Balagne.
Plusieurs lieux en Balagne Eglise de l’Immaculée Conception (concert d’ouverture) L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 6 60 17 99 94 contact@petitesmainssymphoniques.com
English :
The Orchestre National Petites Mains Symphoniques organizes the 8th edition of the Festival Étoiles Symphoniques en Balagne.
German :
Das Orchestre National Petites Mains Symphoniques organisiert die 8. Ausgabe des Festivals Étoiles Symphoniques en Balagne.
Italiano :
L’Orchestre National Petites Mains Symphoniques organizza l’ottava edizione del Festival Étoiles Symphoniques en Balagne.
Espanol :
La Orchestre National Petites Mains Symphoniques organiza la 8ª edición del Festival Étoiles Symphoniques en Balagne.
L’événement Festival Etoiles Symphoniques L’Île-Rousse a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne