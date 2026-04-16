Saint-Savinien

Festival Eurochestries Charente-Maritime

Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-30

Rendez-vous incontournable annuel, le festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries Charente-Maritime, Charente et Gironde se déroulera du 30 juillet au 12 août 2026 !

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Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 25 30 secretariat.eurochestries@orange.fr

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English :

An unmissable annual event, the Eurochestries Charente-Maritime, Charente and Gironde International Youth Orchestra Festival will take place from 30 July to 12 August 2026!

L’événement Festival Eurochestries Charente-Maritime Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge