Festival Eurochestries L’orchestre symphonique « Vartanian » de Malaga (Espagne)

Parvis de l’église Saint-Pierre Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-08-08 21:00:00

fin : 2025-08-08 22:30:00

2025-08-08

Du 2 au 8 août, pour la 36ème édition des Eurochestries, les formations invitées sillonneront les Vals de Saintonge et les alentours, animant nos villes et nos villages en donnant des concerts, la plupart dans des lieux et des édifices patrimoniaux.

Parvis de l’église Saint-Pierre Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29

Vom 2. bis zum 8. August, der 36. Ausgabe der Eurochestries, werden die eingeladenen Formationen durch die Vals de Saintonge und die Umgebung reisen und unsere Städte und Dörfer mit Konzerten beleben, die meisten davon an Orten und in Gebäuden, die zum Kulturerbe gehören.

Dal 2 all’8 agosto, per la 36ª edizione di Eurochestries, i gruppi invitati attraverseranno la Vals de Saintonge e i suoi dintorni, animando le nostre città e i nostri villaggi con concerti, la maggior parte dei quali in siti ed edifici del patrimonio culturale.

Del 2 al 8 de agosto, con motivo de la 36ª edición de los Eurochestries, los grupos invitados recorrerán los Vals de Saintonge y sus alrededores, dando vida a nuestras ciudades y pueblos con conciertos, la mayoría de ellos en lugares y edificios patrimoniales.

