Festival Eurochestries Quatuor de trombones Provence-Tropicale et le Quintette de cuivres Santa Cata Brass du Mexique lavoir du pont à Saint Georges de Longuepierre Rives-de-Boutonne
Festival Eurochestries Quatuor de trombones Provence-Tropicale et le Quintette de cuivres Santa Cata Brass du Mexique lavoir du pont à Saint Georges de Longuepierre Rives-de-Boutonne dimanche 2 août 2026.
Rives-de-Boutonne
Festival Eurochestries Quatuor de trombones Provence-Tropicale et le Quintette de cuivres Santa Cata Brass du Mexique
lavoir du pont à Saint Georges de Longuepierre D219e2 Nuaillé-sur-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le Festival des Eurochestries vous invite à découvrir deux ensembles de cuivres internationaux. Un concert vibrant entre virtuosité, diversité musicale et énergie communicative.
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lavoir du pont à Saint Georges de Longuepierre D219e2 Rives-de-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Festival Eurochestries Quatuor de trombones Provence-Tropicale et le Quintette de cuivres Santa Cata Brass du Mexique Rives-de-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge