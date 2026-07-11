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AGENDA · Chermignac

Festival Eurochestries Quatuor Provence-Tropicale et Quintette Santa Cata Brass Chermignac Chermignac

jeudi 6 août 2026 · Chermignac

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Eglise
Ville
17460 Chermignac
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10

Chermignac

Festival Eurochestries Quatuor Provence-Tropicale et Quintette Santa Cata Brass Chermignac

Eglise Chermignac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Dans le cadre des Eurochestries, concert du Quatuor Provence-Tropicale et Quintette Santa Cata Brass .
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Eglise Chermignac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 32 66 61 

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English :

As part of the Eurochestries festival, a concert featuring the Provence-Tropicale Quartet and the Santa Cata Brass Quintet.

L’événement Festival Eurochestries Quatuor Provence-Tropicale et Quintette Santa Cata Brass Chermignac Chermignac a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge