Festival Eurochestries Quatuor Provence-Tropicale et Quintette Santa Cata Brass Chermignac Chermignac
jeudi 6 août 2026 · Chermignac
Informations pratiques
Chermignac
Festival Eurochestries Quatuor Provence-Tropicale et Quintette Santa Cata Brass Chermignac
Eglise Chermignac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Dans le cadre des Eurochestries, concert du Quatuor Provence-Tropicale et Quintette Santa Cata Brass .
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Eglise Chermignac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 32 66 61
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English :
As part of the Eurochestries festival, a concert featuring the Provence-Tropicale Quartet and the Santa Cata Brass Quintet.
L’événement Festival Eurochestries Quatuor Provence-Tropicale et Quintette Santa Cata Brass Chermignac Chermignac a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge