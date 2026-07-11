Informations pratiques

Chermignac

Festival Eurochestries Quatuor Provence-Tropicale et Quintette Santa Cata Brass Chermignac

Eglise Chermignac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre des Eurochestries, concert du Quatuor Provence-Tropicale et Quintette Santa Cata Brass .

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Eglise Chermignac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 32 66 61

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English :

As part of the Eurochestries festival, a concert featuring the Provence-Tropicale Quartet and the Santa Cata Brass Quintet.

L’événement Festival Eurochestries Quatuor Provence-Tropicale et Quintette Santa Cata Brass Chermignac Chermignac a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge