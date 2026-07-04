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AGENDA · Écoyeux

Festival Eurochestries Quatuor « Provence-Tropicale » et Quintette « Santa Cata Brass » Écoyeux

vendredi 7 août 2026 · Écoyeux

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Eglise Saint-Vivien
Ville
17770 Écoyeux
Département
Charente-Maritime
Tarif

Écoyeux

Festival Eurochestries Quatuor « Provence-Tropicale » et Quintette « Santa Cata Brass »

Eglise Saint-Vivien Écoyeux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Pré-concert de l’ADMS animé par l’ensemble « saxos-clarinettes » de l’école.
Dans le cadre des Eurochestries, concert du Quatuor « Provence-Tropicale » et Quintette « Santa Cata Brass ».
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Eglise Saint-Vivien Écoyeux 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 

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L’événement Festival Eurochestries Quatuor « Provence-Tropicale » et Quintette « Santa Cata Brass » Écoyeux a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge