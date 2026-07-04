Festival Eurochestries Quatuor « Provence-Tropicale » et Quintette « Santa Cata Brass » Écoyeux
vendredi 7 août 2026 · Écoyeux
Informations pratiques
Écoyeux
Festival Eurochestries Quatuor « Provence-Tropicale » et Quintette « Santa Cata Brass »
Eglise Saint-Vivien Écoyeux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Pré-concert de l’ADMS animé par l’ensemble « saxos-clarinettes » de l’école.
Dans le cadre des Eurochestries, concert du Quatuor « Provence-Tropicale » et Quintette « Santa Cata Brass ».
.
Eglise Saint-Vivien Écoyeux 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Festival Eurochestries Quatuor « Provence-Tropicale » et Quintette « Santa Cata Brass » Écoyeux a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge