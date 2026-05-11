Festival Euroclassic: Dulcis Melodia ‘Les Années 1620 en Alsace’ Eglise Saint-Hubert Breidenbach

Breidenbach

Festival Euroclassic: Dulcis Melodia ‘Les Années 1620 en Alsace’

Eglise Saint-Hubert 2 Rue de l’École Breidenbach Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27 17:15:00

Date(s) :

2026-09-27

Mise en miroir de la musique strasbourgeoise protestante et de la musique savernoise catholique (l’évêque, chassé de Strasbourg, réside alors avec son chapitre et sa chapelle à Saverne).

Créé au printemps 2007, l’ensemble Dulcis Melodia regroupe des musiciens professionnels issus du bassin rhénan passionnés par la musique ancienne, et plus particulièrement la musique du XVIIe siècle.

Dulcis Melodia a le souci constant de donner aux répertoires abordés toute leur saveur et leur authenticité, grâce notamment à l’usage d’instruments anciens, tout en faisant découvrir des œuvres méconnues.

L’ensemble a ainsi peu à peu centré son travail sur les musiques italiennes et germaniques du baroque naissant avant de se consacrer à la redécouverte de la musique rhénane du XVIIe siècle, répertoire auquel Dulcis Melodia a déjà consacré 3 disques tout en donnant de nombreux concerts.Tout public

10 .

Eglise Saint-Hubert 2 Rue de l’École Breidenbach 57720 Moselle Grand Est +33 3 87 96 99 45

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English :

Mirroring the music of Protestant Strasbourg and Catholic Saverne (the bishop, expelled from Strasbourg, resided with his chapter and chapel in Saverne).

Founded in the spring of 2007, the Dulcis Melodia ensemble brings together professional musicians from the Rhineland basin with a passion for early music, particularly that of the 17th century.

Dulcis Melodia’s constant concern is to give the repertoires it tackles all their flavor and authenticity, thanks in particular to the use of period instruments, while at the same time discovering little-known works.

The ensemble has gradually focused its work on Italian and Germanic music of the early Baroque, before devoting itself to the rediscovery of 17th-century Rhenish music, a repertoire to which Dulcis Melodia has already devoted 3 discs and given numerous concerts.

L’événement Festival Euroclassic: Dulcis Melodia ‘Les Années 1620 en Alsace’ Breidenbach a été mis à jour le 2026-05-11 par OT DU PAYS DE BITCHE