Festival Eurydice du Court Métrage Fécamp

Fécamp Seine-Maritime

Le Festival Eurydice est de retour à Fécamp, Yport et Saint-Léonard.

Voici le programme

Mercredi 5 novembre

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES

Programme Films d’Animations

20h30 Salle Jef Friboulet Yport

Jeudi 6 novembre

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES

Programme Films réalisés en Normandie

20h30 Salle Henri Lambert Saint-Léonard

Vendredi 7 novembre

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ET COMPÉTITION NATIONALE PARTIE 1

– LA PLUS BELLE FILLE DU HAVRE, de Mathilde APLINCOURT

– MORT D’UN ACTEUR, d’Ambroise RATEAU

– AU BORD DU VOLCAN, de Jorge GRANADOS ROSS

– GIOIA, de Nixon SINGA

20h30 Cinéma Le Grand Large Fécamp

Samedi 8 novembre

RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DU JURY (sur réservation)

10h00 Restaurant La Boucane Fécamp

MASTERCLASS SUR LA RÉALISATION D’UN COURT-MÉTRAGE

Rencontre avec les réalisateurs de la compétition nationale

15h00 Cinéma Le Grand Large Fécamp

COMPÉTITION NATIONALE PARTIE 2

– SMELLS LIKE KIDS’ SPIRIT, d’ Aude PEPIN

– AVANT LA NUIT, de Capucine LESPINAS

– SAM ET LOLA, de Mahaut ADAM

– DE LA POUDRE DANS LES VEINES, de Joseph COUTURIER

17h00 Cinéma Le Grand Large Fécamp

COMPÉTITION NATIONALE PARTIE 3

– LE DERNIER HOMME DE VICKY VENUCCI, de Swann DUPONT

– LE ROI DU SILENCE, d’Héloïse MARTIN

– PUTAIN DE GORILLE, de Valentin COSTE et Florent BEAUDOT

– CHEW, de Félix DOBAIRE

– OU MAZINE PA, de Marcelino MÉDUSE

– CACHEZ CETTE BARBE !, de Sophie LOUYS

20h30 Cinéma Le Grand Large Fécamp

Dimanche 9 novembre

COMPÉTITION NATIONALE PARTIE 4

– LE TUTO DE TANGO, de Basile BAUDELET

– WASSUPKAYLEE, de Pepi GINSBERG

– FRUITS ROUGES, de Maeva DAHAN et Eva HUAULT

– THERE IS NO FRIEND’S HOUSE, de Abbas TAHERI

– LE COLISÉE, de Nabil KECHOUHEN

10h30 Cinéma Le Grand Large Fécamp

COMPÉTITION JEUNES RÉALISATEURS

14h00 Cinéma Le Grand Large Fécamp

PALMARÈS

16h30 Cinéma Le Grand Large Fécamp

Tarif 5 € la projection

Rencontres et masterclass gratuites .

