Festival Eurydice du Court Métrage Fécamp mercredi 5 novembre 2025.
Festival Eurydice du Court Métrage
Fécamp Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-05
fin : 2025-11-09
2025-11-05
Le Festival Eurydice est de retour à Fécamp, Yport et Saint-Léonard.
Voici le programme
Mercredi 5 novembre
PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES
Programme Films d’Animations
20h30 Salle Jef Friboulet Yport
Jeudi 6 novembre
PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES
Programme Films réalisés en Normandie
20h30 Salle Henri Lambert Saint-Léonard
Vendredi 7 novembre
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ET COMPÉTITION NATIONALE PARTIE 1
– LA PLUS BELLE FILLE DU HAVRE, de Mathilde APLINCOURT
– MORT D’UN ACTEUR, d’Ambroise RATEAU
– AU BORD DU VOLCAN, de Jorge GRANADOS ROSS
– GIOIA, de Nixon SINGA
20h30 Cinéma Le Grand Large Fécamp
Samedi 8 novembre
RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DU JURY (sur réservation)
10h00 Restaurant La Boucane Fécamp
MASTERCLASS SUR LA RÉALISATION D’UN COURT-MÉTRAGE
Rencontre avec les réalisateurs de la compétition nationale
15h00 Cinéma Le Grand Large Fécamp
COMPÉTITION NATIONALE PARTIE 2
– SMELLS LIKE KIDS’ SPIRIT, d’ Aude PEPIN
– AVANT LA NUIT, de Capucine LESPINAS
– SAM ET LOLA, de Mahaut ADAM
– DE LA POUDRE DANS LES VEINES, de Joseph COUTURIER
17h00 Cinéma Le Grand Large Fécamp
COMPÉTITION NATIONALE PARTIE 3
– LE DERNIER HOMME DE VICKY VENUCCI, de Swann DUPONT
– LE ROI DU SILENCE, d’Héloïse MARTIN
– PUTAIN DE GORILLE, de Valentin COSTE et Florent BEAUDOT
– CHEW, de Félix DOBAIRE
– OU MAZINE PA, de Marcelino MÉDUSE
– CACHEZ CETTE BARBE !, de Sophie LOUYS
20h30 Cinéma Le Grand Large Fécamp
Dimanche 9 novembre
COMPÉTITION NATIONALE PARTIE 4
– LE TUTO DE TANGO, de Basile BAUDELET
– WASSUPKAYLEE, de Pepi GINSBERG
– FRUITS ROUGES, de Maeva DAHAN et Eva HUAULT
– THERE IS NO FRIEND’S HOUSE, de Abbas TAHERI
– LE COLISÉE, de Nabil KECHOUHEN
10h30 Cinéma Le Grand Large Fécamp
COMPÉTITION JEUNES RÉALISATEURS
14h00 Cinéma Le Grand Large Fécamp
PALMARÈS
16h30 Cinéma Le Grand Large Fécamp
Tarif 5 € la projection
Rencontres et masterclass gratuites .
Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie
