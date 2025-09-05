Festi’Val Éveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2025-09-05

2025-09-05

Vous avez rendez-vous au Val Éveillé pour un week-end de musique avec une programmation éclectique mêlant artistes locaux·ales et nationaux·ales After K, Alyun, Étoile Métisse, Cheddar & Mozza, Cosmique Monique, Durango Sound System, FLX, Gr3p, HyperLison, Kate Selecta, Pouvoir Magique, Thomas Hernandez, Yoko Uno… Et aussi… Stands de créateur·rice·s et artisan·e·s locaux·ales, foddtrucks, jeux en bois, friperie et expositions diverses !

Camping sur place (inclus dans le pass). Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

