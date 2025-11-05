Festival Exhibitronic Festival international des arts sonores

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-05

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-05

Fondé en 2010, ce festival international dédié aux arts sonores et aux technologies numériques a pour vocation de populariser la musique électroacoustique d’aujourd’hui. Au programme concerts, performances, cinéma, danse, et de nombreuses rencontres, autour d’univers sonores originaux et de musiciens et compositeurs de talent. De quoi vivre un véritable voyage sonore, rempli d’échanges, de découvertes et de fêtes ! .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est info@exhibitronic.eu

