Festival eXperiences II La Camillienne Paris

Festival eXperiences, organisé par le Laboratoire du Cinéma, qui se tiendra les 8, 9 et 10 mai 2026 à La Camillienne (Paris 12e).

Pour cette deuxième édition, le festival s’étend sur 3 jours et propose :

– Une compétition internationale de courts-métrages (fiction, documentaire, animation)

– Des ateliers de création ouverts au public

– Des projections-débats

– Des rencontres et dédicaces, notamment avec l’auteur-dessinateur Edmond Baudoin, qui signe l’affiche du festival

– Une programmation ouverte mêlant amateurs, émergents et artistes confirmés

eXperiences est un festival inclusif et intergénérationnel tourné vers la création cinématographique pour tous·tes.

Notre ambition est simple : rappeler que le cinéma est avant tout un espace d’expérimentation, de partage et d’accessibilité.

Du vendredi 08 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 23h00

gratuit

L’entrée du festival est gratuite, certains ateliers peuvent être payant, pouvant aller jusqu’à 6€. Réservation conseillée sur

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-08T16:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-08T13:00:00+02:00_2026-05-08T23:00:00+02:00;2026-05-09T13:00:00+02:00_2026-05-09T23:00:00+02:00;2026-05-10T13:00:00+02:00_2026-05-10T23:00:00+02:00

La Camillienne 12 Rue des Meuniers 75012 Paris

https://lelaboratoireducinema.fr/festival-experiences/festival-experiences-deuxieme-edition/ coordination@lelaboratoireducinema.fr



Afficher la carte du lieu La Camillienne et trouvez le meilleur itinéraire

