Festival eXperiences II La Camillienne Paris
Festival eXperiences II La Camillienne Paris vendredi 8 mai 2026.
Festival eXperiences, organisé par le Laboratoire du Cinéma, qui se tiendra les 8, 9 et 10 mai 2026 à La Camillienne (Paris 12e).
Pour cette deuxième édition, le festival s’étend sur 3 jours et propose :
– Une compétition internationale de courts-métrages (fiction, documentaire, animation)
– Des ateliers de création ouverts au public
– Des projections-débats
– Des rencontres et dédicaces, notamment avec l’auteur-dessinateur Edmond Baudoin, qui signe l’affiche du festival
– Une programmation ouverte mêlant amateurs, émergents et artistes confirmés
eXperiences est un festival inclusif et intergénérationnel tourné vers la création cinématographique pour tous·tes.
Notre ambition est simple : rappeler que le cinéma est avant tout un espace d’expérimentation, de partage et d’accessibilité.
Du vendredi 08 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026 :
vendredi, samedi, dimanche
de 13h00 à 23h00
gratuit
L’entrée du festival est gratuite, certains ateliers peuvent être payant, pouvant aller jusqu’à 6€. Réservation conseillée sur
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-08T16:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-08T13:00:00+02:00_2026-05-08T23:00:00+02:00;2026-05-09T13:00:00+02:00_2026-05-09T23:00:00+02:00;2026-05-10T13:00:00+02:00_2026-05-10T23:00:00+02:00
La Camillienne 12 Rue des Meuniers 75012 Paris
https://lelaboratoireducinema.fr/festival-experiences/festival-experiences-deuxieme-edition/ coordination@lelaboratoireducinema.fr
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