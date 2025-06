Festival Extension Sauvage – Jardins de la Ballue Combourg 20 juin 2025 07:00

Ille-et-Vilaine

Festival Extension Sauvage Jardins de la Ballue Divers lieux du centre-ville Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-20

EXTENSION SAUVAGE, c’est une invitation à partir à l’aventure pour découvrir un parcours d’œuvres chorégraphique dans les abords paysagés de la ville de Combourg, l’écrin boisé du Château de Combourg et dans les magnifiques jardins du château de la Ballue. Une invitation à découvrir des expériences artistiques immersives spectaculaires, intenses, drôles et réflexives, et à (re)découvrir des paysages qui deviennent le temps d’un week-end des espaces de jeu et d’expérimentation sensibles.

Extension sauvages, c’est une programmation de spectacles in situ, projection d’un film dans les salons du château, fest-noz, ateliers de danse et des rencontres avec les artistes pour des moments festifs et conviviaux.

Extension sauvage, c’est un espace de pratique de danse. Le vendredi 20 juin, en fin d’après-midi, nous vous invitons à venir pratiquer le Voguing, Le Hoop Dance et le yoga dans le parc du château de Combourg, et à vous laisser (trans)porter par Paysage Caviardé, performance véhiculée dans les abords paysagés de la ville.

Extension sauvage, c’est une immersion poétique et festive. Prendre le temps de regarder un paysage familier, rassurant et parfois presque invisible, réfléchir au temps qui passe, interroger les figures mythologiques, celles de Drag et de la scène Ballroom pour aborder la question de la masculinité , c’est ce que nous vous proposons avec les trois spectacles du premier parcours. Pour le deuxième parcours, nous vous proposons deux duos, l’un à la croisée de la danse et de la musique, à mi-chemin entre l’affrontement et l’alliance, et l’autre fait de danses, chants, sketches et de poésie sonore autour de la figure de torero ainsi qu’un parcours libre.

Extension sauvage, c’est un espace de rencontre autour du bar du festival, avec la possibilité de se restaurer et de bien sûr danser ensemble dans la joyeuse ambiance du fest-noz…

Nous nous réjouissons de vivre cette aventure à vos cotés et vous souhaitons un merveilleux festival ! .

Jardins de la Ballue Divers lieux du centre-ville

Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 54 38 33

