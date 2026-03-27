FESTIVAL FAIRE LE PRINTEMPS AU BOUT DU COMPTOIR LA MER Villerouge-Termenès
FESTIVAL FAIRE LE PRINTEMPS AU BOUT DU COMPTOIR LA MER Villerouge-Termenès dimanche 5 avril 2026.
FESTIVAL FAIRE LE PRINTEMPS AU BOUT DU COMPTOIR LA MER
Villerouge-Termenès Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 20:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le théâtre du Rocher présente le programme de la première édition de son festival Faire le printemps .
Ce jour
Au bout du comptoir, la mer par la compagnie Le Bruit des Gens
Un artiste accoudé au bar d’un casino se raconte et livre des tranches de vie amères et drôles.
Représentation suivie d’un repas partagé.
.
Villerouge-Termenès 11330 Aude Occitanie +33 6 70 07 17 18 theatredurocher@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Théâtre du Rocher presents the program for the first edition of its Faire le printemps festival.
Today:
Au bout du comptoir, la mer (At the end of the counter, the sea) by the Le Bruit des Gens company
An artist sits at the bar of a casino, recounting bitterly funny slices of life.
Performance followed by a shared meal.
L’événement FESTIVAL FAIRE LE PRINTEMPS AU BOUT DU COMPTOIR LA MER Villerouge-Termenès a été mis à jour le 2026-03-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois