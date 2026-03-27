FESTIVAL FAIRE LE PRINTEMPS AU BOUT DU COMPTOIR LA MER

Villerouge-Termenès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 20:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le théâtre du Rocher présente le programme de la première édition de son festival Faire le printemps .

Ce jour

Au bout du comptoir, la mer par la compagnie Le Bruit des Gens

Un artiste accoudé au bar d’un casino se raconte et livre des tranches de vie amères et drôles.

Représentation suivie d’un repas partagé.

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Villerouge-Termenès 11330 Aude Occitanie +33 6 70 07 17 18 theatredurocher@gmail.com

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English :

The Théâtre du Rocher presents the program for the first edition of its Faire le printemps festival.

Today:

Au bout du comptoir, la mer (At the end of the counter, the sea) by the Le Bruit des Gens company

An artist sits at the bar of a casino, recounting bitterly funny slices of life.

Performance followed by a shared meal.

L’événement FESTIVAL FAIRE LE PRINTEMPS AU BOUT DU COMPTOIR LA MER Villerouge-Termenès a été mis à jour le 2026-03-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois