FESTIVAL FAIRE LE PRINTEMPS LA DÈCHE

Villerouge-Termenès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le théâtre du Rocher présente le programme de la première édition de son festival Faire le printemps .

Ce jour

La dèche par la compagnie Voraces

Un homme se réveille sans mémoire, sans adresse, une poignée de porte dans la main. Elle le ramènera peut-être chez lui, dans la vie qu’il menait avant, de l’autre côté…

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Villerouge-Termenès 11330 Aude Occitanie +33 6 70 07 17 18 theatredurocher@gmail.com

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English :

The Théâtre du Rocher presents the program for the first edition of its Faire le printemps festival.

Today:

La dèche by Compagnie Voraces

A man wakes up with no memory, no address, a doorknob in his hand. Perhaps it will take him back home, to the life he led before, on the other side…

L’événement FESTIVAL FAIRE LE PRINTEMPS LA DÈCHE Villerouge-Termenès a été mis à jour le 2026-03-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois