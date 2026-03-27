FESTIVAL FAIRE LE PRINTEMPS LA DÈCHE Villerouge-Termenès
FESTIVAL FAIRE LE PRINTEMPS LA DÈCHE Villerouge-Termenès vendredi 10 avril 2026.
FESTIVAL FAIRE LE PRINTEMPS LA DÈCHE
Villerouge-Termenès Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Le théâtre du Rocher présente le programme de la première édition de son festival Faire le printemps .
Ce jour
La dèche par la compagnie Voraces
Un homme se réveille sans mémoire, sans adresse, une poignée de porte dans la main. Elle le ramènera peut-être chez lui, dans la vie qu’il menait avant, de l’autre côté…
.
Villerouge-Termenès 11330 Aude Occitanie +33 6 70 07 17 18 theatredurocher@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Théâtre du Rocher presents the program for the first edition of its Faire le printemps festival.
Today:
La dèche by Compagnie Voraces
A man wakes up with no memory, no address, a doorknob in his hand. Perhaps it will take him back home, to the life he led before, on the other side…
L’événement FESTIVAL FAIRE LE PRINTEMPS LA DÈCHE Villerouge-Termenès a été mis à jour le 2026-03-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois