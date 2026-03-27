FESTIVAL FAIRE LE PRINTEMPS LE CHOEUR DE L’ARBRE

Villerouge-Termenès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le théâtre du Rocher présente le programme de la première édition de son festival Faire le printemps .

Ce jour

Le chœur de l’arbre par la compagnie Abracadabra

Au détour d’un sentier, la forêt s’éveille. Le vent souffle, les feuilles craquent et un arbre chuchote..

Accessible à partir de 2 ans.

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Villerouge-Termenès 11330 Aude Occitanie +33 6 70 07 17 18 theatredurocher@gmail.com

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English :

The Théâtre du Rocher presents the program for the first edition of its Faire le printemps festival.

Today:

Le ch?ur de l’arbre by the Abracadabra company

At the turn of a path, the forest awakens. The wind blows, the leaves crackle and a tree whispers…

Suitable for ages 2 and up.??

L’événement FESTIVAL FAIRE LE PRINTEMPS LE CHOEUR DE L’ARBRE Villerouge-Termenès a été mis à jour le 2026-03-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois