Festival Faire village Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement

Festival Faire village

Du 09/03 au 10/04/2026 tous les jours.

En fonction du programme. Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-03-09

Faire Village, 3ème édition du festival du 9 mars au 10 avril 2026

En partenariat avec la Réserve des arts

Entrée libre, gratuit, tout public

Faire Village, 3ème édition du festival, en partenariat avec la Réserve des arts

Entrée libre, gratuit, tout public





Faire Village se déploie depuis 2023, au sein du quartier des Crottes dans le périmètre visible de la mutation urbaine d’ampleur, piloté par Euroméditerranée.





L’édition 2026 s’articule autour des mêmes questions que les 2 précédentes Comment faire village ?



Quel rôle chacun·e peut-il·elle jouer dans un espace en transition ? Quelle place pour la culture, l’art et les habitant·es-citoyen·nes dans le temps long de l’aménagement urbain ? Comment rendre possible la rencontre, à laquelle notre ambition est d’offrir du temps ?



Faire Village c’est un espace-temps favorisant les rencontres et les échanges dans un contexte de transition. En réunissant artistes, citoyen·nes, penseur·euses et acteur·trices locaux, Faire Village vise à co-construire un cadre propice à la réflexion collective, un espace autorisant, de délibérations et de rencontres.



Le moment du carnaval nous réunit dans une énergie de subversion, de renversement, d’extravagance et de métamorphose, pour préparer la sortie de l’hiver ensemble et se réunir lors d’une parade festive sur la place de l’église des Crottes le vendredi 10 avril !







PROGRAMME

Les lundis et vendredis du 9 mars au 9 avril, 14h-17h

– Visites et ateliers de co-construction de la parade carnavalesque > les vendredis en présence des artistes, ouvert à toustes, entrée libre



– Vendredi 13 mars, 18h-23h & samedi 14 mars, 14h-18h

Sorties de résidences de Sébastien Vanhulst, Antoine Tombini et Zoé Saudrais à la Réserve des Arts, 85 Bd Danielle Casanova, 13014, entrée libr



– Jeudi 19 mars, 18h-3h

Carte blanche au label Standard In-Fi Concerts live de Lès Modernos, Megabasse, Société Etrange, Johana Beaussart et BouteilleurZ

& Repas concocté par les habitantes Prix libre à partir de 7€



– Vendredi 3 avril, à partir de 17h

Lancement de la Micro-bibli du Pôle des Attentions & soirée CHUGLU lave son linge sale en public. Prédodo IV

Entrée libre



– Vendredi 10 avril, rendez-vous à 17h chez Jeanne Barret

Parade carnavalesque entre Jeanne Barret et la place de l’église & fête de village !

Entrée libre







Une proposition d’Aurélie Berthaut,

avec les contributions de Charlotte Morabin, Rose Frigiere et Tom Dunbar



Avec le soutien de Mairie de secteur des 15e et 16e arrondissement de Marseille, Euroméditerranée, Ministère de la Culture, Altarea Cogedim .

Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@jeannebarret.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Faire Village, 3rd edition of the festival from March 9 to April 10, 2026

In partnership with La Réserve des arts

Free admission, all audiences

L’événement Festival Faire village Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille