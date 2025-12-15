FESTIVAL FAITES DES BULLES Médiathèque François Mitterrand Bassens

FESTIVAL FAITES DES BULLES 23 et 24 mai 2026 Médiathèque François Mitterrand Gironde

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T21:00:00+02:00

Programme complet en mars 2026.

https://faitesdesbulles-garonne.fr/

Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque@ville-bassens.fr 0557808178

Retrouvez des auteurs, des expositions, des ateliers et des spectacles pour ce week-end dédié à la bande dessinée ! festival BD

@faîtes des bulles