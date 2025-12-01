Festival Faites des étincelles Minihy-Tréguier

Festival Faites des étincelles

La Ferme du Syet Minihy-Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

2025-12-13 2025-12-14

L’association Faut Le Fer se remet en selle et réactive son savoir-faire pour organiser une nouvelle édition du festival Faites des Étincelles.

Au programme, dix artisans d’art, hommes et femmes, venus des quatre coins de la France, réaliseront en direct la Fer’formance, un ballet d’étincelles et de créativité. Les démonstrations auront lieu le samedi, de 14 h à minuit, et le dimanche, de 10 h à 16 h. On peut citer la présence de Michadu, de Ploëzal, parrain de l’édition, et Chloé Kelly Miller, artiste parisienne reconnue.

Le festival proposera un show équestre sur deux jours, une initiation à la découpe plasma le samedi soir, suivie de deux concerts et de nombreuses animations. Il y aura aussi une initiation équestre pour les jeunes, pour découvrir le cheval dans un cadre ludique. .

La Ferme du Syet Minihy-Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 73 39 43 91

