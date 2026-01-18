Festival ‘Faites du Soleil’ Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre

Festival ‘Faites du Soleil’

Place Auguste Rouyer Centre culturel de Ruelle Ruelle-sur-Touvre Charente

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

2026-03-14

Journée de solidarité au profit des Sangs Mêlés de Koudougou au Burkina. Festival musical et artistique organisé par l’association Sangs Mêlés.

Place Auguste Rouyer Centre culturel de Ruelle Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 41 76 26

English :

Day of solidarity to benefit the Sangs Mêlés in Koudougou, Burkina Faso. Musical and artistic festival organized by the Sangs Mêlés association.

