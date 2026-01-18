Festival ‘Faites du Soleil’ Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre
Festival ‘Faites du Soleil’ Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre samedi 14 mars 2026.
Festival ‘Faites du Soleil’
Place Auguste Rouyer Centre culturel de Ruelle Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-14
Journée de solidarité au profit des Sangs Mêlés de Koudougou au Burkina. Festival musical et artistique organisé par l’association Sangs Mêlés.
.
Place Auguste Rouyer Centre culturel de Ruelle Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 41 76 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Day of solidarity to benefit the Sangs Mêlés in Koudougou, Burkina Faso. Musical and artistic festival organized by the Sangs Mêlés association.
L’événement Festival ‘Faites du Soleil’ Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême