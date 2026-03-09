Festival Faites Moins de Bruit SCENACLE Besançon
Festival Faites Moins de Bruit SCENACLE Besançon vendredi 24 avril 2026.
Festival Faites Moins de Bruit
SCENACLE 6 rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
Faites Moins de Bruit est un événement unique, décroissant et novateur. Il fait la part belle à l’échange entre artistes et spectateurs. La fragilité créée par l’absence totale de sonorisation donne lieu à des moments d’authenticité et d’émotion uniques.
Cette année, outre les trois jours de concerts au Scénacle à Besançon, un prélude exceptionnel se tiendra le 18 avril à la Saline d’Arc-et-Senans. .
SCENACLE 6 rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 58 74 97 fmdb.com@gmail.com
English : Festival Faites Moins de Bruit
