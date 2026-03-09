Festival Faites Moins de Bruit SCENACLE Besançon

Festival Faites Moins de Bruit

SCENACLE 6 rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

Faites Moins de Bruit est un événement unique, décroissant et novateur. Il fait la part belle à l’échange entre artistes et spectateurs. La fragilité créée par l’absence totale de sonorisation donne lieu à des moments d’authenticité et d’émotion uniques.

Cette année, outre les trois jours de concerts au Scénacle à Besançon, un prélude exceptionnel se tiendra le 18 avril à la Saline d’Arc-et-Senans. .

SCENACLE 6 rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 58 74 97 fmdb.com@gmail.com

English : Festival Faites Moins de Bruit

