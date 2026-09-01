Festival Falesia 2026 Abbaye de Villers-Canivet Villers-Canivet

Informations pratiques

Villers-Canivet

Festival Falesia 2026

Abbaye de Villers-Canivet 1 chemin de l’Abbaye Villers-Canivet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 12:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Festival Falesia 2026

> VENDREDI 18 SEPTEMBRE

19H Ouverture et inauguration de la 3ème édition du festival FALESIA.

20H00 Concert Lyrique Inés de las Sierras, soprano et Matteo Carminati, pianiste

Lieu Abbaye de Villers Canivet dans le parc de l’Abbaye ou la grange aux Dîmes selon météo 10 euros ou pass festival Falesia

> SAMEDI 19 SEPTEMBRE

11h00 Théâtre On va faire la cocotte Feydeau (Extrait) 25 minutes, en partenariat avec la médiathèque de Falaise.

Mise en scène Cyril le Grix, avec Sarah Fuentes et Ludovic Chasseuil.

Lieu Médiathèque de Falaise, rue Gonfroy Fitz Rou 14700 Falaise- gratuit

12h30 Pique-Nique dans les jardins de l’Abbaye

Venez avec votre pique-nique ou profitez de la guinguette du festival

Lieu Abbaye de Villers Canivet dans le parc de l’Abbaye- gratuit

Toute l’après-midi

· Jeu pour les familles Cherche et Trouve géant autour des Héroïnes de la littérature jeunesse organisé par l’équipe de la médiathèque du Pays de Falaise.

· Atelier Création-Poésie pour les familles, animé par Thibaut Corrion, comédien.

Lieu Abbaye de Villers Canivet dans le parc de l’Abbaye- gratuit

14H30 Ciné-débat autour de la projection du documentaire LE VILLAGE QUI VOULAIT PLANTER DES ARBRES de Brigitte Chevet.

Evénement en collaboration avec la Communauté de communes du Pays de Falaise et les ambassadeurs de la haie sous la coordination de Karl Goedtgheluck, chargé de mission Haie & Bois énergie.

15h30 Débat autour de la gestion durable des haies en Pays de Falaise. Un débat animé par Lucile VILBOUX du magazine VILLAGE en présence d’agriculteurs, élus et ambassadeurs de la haie du Pays Falaise.

Lieu Abbaye de Villers Canivet dans la grange aux Dîmes gratuit

18H00 Déambulation photographique autour de l’exposition “Paroles d’agricultrices de Christian Malon et en sa présence, avec un entretien mené par Benoit Leprince, libraire à Falaise et avec la lecture de textes issus de son livre ELLES, agricultrices, paysannes de Christian Malon.

Lieu Abbaye de Villers Canivet dans le parc de l’Abbaye- gratuit

20H30 Théâtre LE PROJET FRANKENSTEIN de Jean-Claude CARRIERE Cie 10 80

Mise en scène de Cyril le Grix, avec Elise de Gaudemaris, Thibaut Corrion et Valentin Fruitier

Lieu Abbaye de Villers Canivet Grange aux Dîmes 10 euros ou pass festival Falesia

> DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Toute l’après-midi

· Jeu pour les familles Cherche et Trouve géant autour des Héroïnes de la littérature jeunesse organisé par l’équipe de la médiathèque du Pays de Falaise.

Lieu Abbaye de Villers Canivet dans le parc de l’Abbaye- gratuit

12h30 Pique-Nique dans les jardins de l’Abbaye

Venez avec votre pique-nique ou profitez de la guinguette du festival

15h00 Danse PULSE, chorégraphie de Sévastien Laurent

Lieu Abbaye de Villers Canivet dans le parc de l’Abbaye- gratuit

16h00 Théâtre-cabaret Frida Khalo INFERNO Cie Mad King

Mise en scène de Sarah Fuentes, avec Sarah Fuentes et Ludovic Chasseuil.

Lieu Abbaye de Villers Canivet Grange aux Dîmes 10 euros ou pass festival Falesia

17h30 fermeture du festival en cabaret mexicain !

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine et pendant toute la durée du festival, plusieurs visites guidées de l’Abbaye de Villers-Canivet par son propriétaire Monsieur Patrice Rocher

Lieu Abbaye de Villers Canivet dans le parc de l’Abbaye- 6 euros

Billetterie Office du Tourisme Falaise Suisse Normande

5, place Guillaume le Conquérant 14700 Falaise

Lundi au samedi 9h30-13h / 14h-17h30

Téléphone 02 31 90 17 26

En ligne www.helloasso.com/associations/cie-10-80/evenements/festival-falesia

Sur place dans la limite des places disponibles

Pour la visite de l’abbaye, la billetterie est uniquement sur place .

Abbaye de Villers-Canivet 1 chemin de l’Abbaye Villers-Canivet 14420 Calvados Normandie +33 2 31 90 81 80

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English : Festival Falesia 2026

Falesia Festival 2026

L’événement Festival Falesia 2026 Villers-Canivet a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Falaise Suisse Normande