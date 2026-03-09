Festival Falk’n’Fest

Côte du Fays Trémont-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

8ème édition du festival Falk’n’Fest, festival de musique mettant en avant le punk-rock, la chanson française et l’électro au cœur de la nature entre Nancy et Reims.

Retrouvez sur scène

– Goulamas’k (ska rock occitan)

– Opium du peuple (punk metal)

– David Vincent (french indie)

– !AYYA ! (trance-rock)

– DJ’s Set

Infos pratiques

– Ouverture des portes à 18h.

– Billetterie en ligne

– Buvette, restauration et stands d’artisanat. Un terrain pour le camping et un parking seront mis à disposition gratuitement.Tout public

Côte du Fays Trémont-sur-Saulx 55000 Meuse Grand Est +33 6 38 12 79 20 falknfest@gmail.com

English :

8th edition of Falk’n’Fest, a music festival featuring punk-rock, French chanson and electro in the heart of nature between Nancy and Reims.

Join us on stage

– Goulamas?k (Occitan ska rock)

– Opium du peuple (punk metal)

– David Vincent (French indie)

– !AYYA ! (trance-rock)

– DJ?s Set

Practical info

– Doors open at 6pm.

– Online ticketing

– Refreshments, food and craft stalls. Free camping and parking.

L’événement Festival Falk’n’Fest Trémont-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-03-09 par OT SUD MEUSE