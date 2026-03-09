Festival Falk’n’Fest Trémont-sur-Saulx
8ème édition du festival Falk’n’Fest, festival de musique mettant en avant le punk-rock, la chanson française et l’électro au cœur de la nature entre Nancy et Reims.
Retrouvez sur scène
– Goulamas’k (ska rock occitan)
– Opium du peuple (punk metal)
– David Vincent (french indie)
– !AYYA ! (trance-rock)
– DJ’s Set
Infos pratiques
– Ouverture des portes à 18h.
– Billetterie en ligne
– Buvette, restauration et stands d’artisanat. Un terrain pour le camping et un parking seront mis à disposition gratuitement.Tout public
Côte du Fays Trémont-sur-Saulx 55000 Meuse Grand Est +33 6 38 12 79 20 falknfest@gmail.com
English :
8th edition of Falk’n’Fest, a music festival featuring punk-rock, French chanson and electro in the heart of nature between Nancy and Reims.
Join us on stage
– Goulamas?k (Occitan ska rock)
– Opium du peuple (punk metal)
– David Vincent (French indie)
– !AYYA ! (trance-rock)
– DJ?s Set
Practical info
– Doors open at 6pm.
– Online ticketing
– Refreshments, food and craft stalls. Free camping and parking.
