Festival Fall in Rock Europia Aix-en-Provence

Festival Fall in Rock

Du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2025 de 20h à 0h. Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 140 – 140 – 150 EUR

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-30 00:00:00

2025-11-28

Fans de Rock, préparez-vous ! Le festival Fall In Rock revient à Aix-en-Provence pour sa 3e édition. Ce rendez-vous incontournable en région PACA,, imaginée par Rock’Caliente, est entièrement dédié à la passion et à la pratique du Rock,

Que vous soyez danseur intermédiaire ou expert (pas d’initiation), venez profiter d’un week-end intense



26 heures de cours sur quatre niveaux (démarrage à 14h pour les lève-tard !).



3 soirées endiablées à Europia

– Vendredi Soirée Cover Club avec compétition de Rock.

– Samedi Soirée The Rocket avec show des professeurs.

– Dimanche Soirée DJ de clôture.



Bonus convivial Ne manquez pas le Brunch du dimanche midi (sur réservation) pour un moment d’échange privilégié avec les organisateurs et les professeurs !



Un programme explosif pour vivre le Rock à 100% ! .

Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Rock fans, get ready! The Fall In Rock festival returns to Aix-en-Provence for its 3rd edition. This not-to-be-missed event in the PACA region, conceived by Rock?Caliente, is entirely dedicated to the passion and practice of Rock,

German :

Rockfans, macht euch bereit! Das Festival Fall In Rock kehrt für seine dritte Ausgabe nach Aix-en-Provence zurück. Dieses unumgängliche Treffen in der Region PACA, das von Rock?Caliente konzipiert wurde, ist ganz der Leidenschaft und der Praxis des Rock gewidmet,

Italiano :

Appassionati di rock, preparatevi! Il festival Fall In Rock torna ad Aix-en-Provence per la sua terza edizione. Questo evento imperdibile nella regione PACA, ideato da Rock?Caliente, è interamente dedicato alla passione e alla pratica del Rock,

Espanol :

Fans del rock, ¡preparaos! El festival Fall In Rock vuelve a Aix-en-Provence en su 3ª edición. Este acontecimiento ineludible en la región PACA, ideado por Rock Caliente, está enteramente dedicado a la pasión y la práctica del Rock,

