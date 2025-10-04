FESTIVAL FAMILALE » LES POUSS’TOUFLANTES » Aniane
FESTIVAL FAMILALE » LES POUSS’TOUFLANTES » Aniane samedi 4 octobre 2025.
FESTIVAL FAMILALE » LES POUSS’TOUFLANTES »
Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Le collectif l’Engrainé et seeds4youth présentent les Pouss’Touflantes, un projet à dimension internationale, autour de l’éducation, du jeu et des méthodes pédagogiques innovantes.
Au programme:
Dès 15h
– Jeux en bois pour petits et grands;
– Grand jeu collectif à travers tout le domaine;
– Théâtre d’objets en caravane avec la Compagnie du
– Shmock (tout public, poétique et surprenant);
– Animations et ateliers pour découvrir, jouer et
s’émerveiller.
Dès 19h
Afrocoeur une chorale vibrante qui fait résonner les
voix et les coeurs;
Manga Rosa un groupe festif à la voix ensoleillée.
Piano qui danse, batterie qui chaloupe et qui claque;
DJ Kbira une sélection éclectique et envoûtante,
entre musiques du monde et grooves irrésistibles, pour
faire bouger les vergers.
Sur place à boire, à manger, et la
possibilité de payer en carte bleue .
Aniane 34150 Hérault Occitanie
English :
The l’Engrainé collective and seeds4youth present: Pouss’Touflantes, an international project focusing on education, play and innovative teaching methods.
German :
Das Kollektiv l’Engrainé und seeds4youth präsentieren: Les Pouss’Touflantes, ein Projekt mit internationaler Dimension, das sich um Bildung, Spiel und innovative pädagogische Methoden dreht.
Italiano :
Il collettivo l’Engrainé e seeds4youth presentano: Pouss’Touflantes, un progetto internazionale basato sull’educazione, il gioco e metodi didattici innovativi.
Espanol :
El colectivo l’Engrainé y seeds4youth presentan: Pouss’Touflantes, un proyecto internacional basado en la educación, el juego y métodos pedagógicos innovadores.
