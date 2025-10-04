FESTIVAL FAMILALE » LES POUSS’TOUFLANTES » Aniane

FESTIVAL FAMILALE » LES POUSS’TOUFLANTES » Aniane samedi 4 octobre 2025.

FESTIVAL FAMILALE » LES POUSS’TOUFLANTES »

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Le collectif l’Engrainé et seeds4youth présentent les Pouss’Touflantes, un projet à dimension internationale, autour de l’éducation, du jeu et des méthodes pédagogiques innovantes.

Le collectif l’Engrainé et seeds4youth présentent les Pouss’Touflantes, un projet à dimension internationale, autour de l’éducation, du jeu et des méthodes pédagogiques innovantes.

Au programme:

Dès 15h

– Jeux en bois pour petits et grands;

– Grand jeu collectif à travers tout le domaine;

– Théâtre d’objets en caravane avec la Compagnie du

– Shmock (tout public, poétique et surprenant);

– Animations et ateliers pour découvrir, jouer et

s’émerveiller.

Dès 19h

Afrocoeur une chorale vibrante qui fait résonner les

voix et les coeurs;

Manga Rosa un groupe festif à la voix ensoleillée.

Piano qui danse, batterie qui chaloupe et qui claque;

DJ Kbira une sélection éclectique et envoûtante,

entre musiques du monde et grooves irrésistibles, pour

faire bouger les vergers.

Sur place à boire, à manger, et la

possibilité de payer en carte bleue .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

The l’Engrainé collective and seeds4youth present: Pouss’Touflantes, an international project focusing on education, play and innovative teaching methods.

German :

Das Kollektiv l’Engrainé und seeds4youth präsentieren: Les Pouss’Touflantes, ein Projekt mit internationaler Dimension, das sich um Bildung, Spiel und innovative pädagogische Methoden dreht.

Italiano :

Il collettivo l’Engrainé e seeds4youth presentano: Pouss’Touflantes, un progetto internazionale basato sull’educazione, il gioco e metodi didattici innovativi.

Espanol :

El colectivo l’Engrainé y seeds4youth presentan: Pouss’Touflantes, un proyecto internacional basado en la educación, el juego y métodos pedagógicos innovadores.

L’événement FESTIVAL FAMILALE » LES POUSS’TOUFLANTES » Aniane a été mis à jour le 2025-09-07 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT