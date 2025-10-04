Festival familial et intergénérationnel La Baume du Tigre Salle des fêtes La Baume-Cornillane

Tarif : 3 – 3 – 10 EUR

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

L’association Bim Bam Baume organise un festival familial et intergénérationnel. Il proposera des spectacles pour les enfants. Pour ce qui est des aînés , le collectif du festival mettra en place une animation culturelle.

Salle des fêtes Route de Montvendre La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bbbaume26@gmail.com

English :

The Bim Bam Baume association is organizing a family and intergenerational festival. There will be shows for children. For the elderly, the festival collective will be putting on cultural activities.

German :

Der Verein Bim Bam Baume organisiert ein Familien- und generationenübergreifendes Festival. Es wird Aufführungen für Kinder geben. Für die Älteren wird das Festivalkollektiv eine kulturelle Animation organisieren.

Italiano :

L’associazione Bim Bam Baume organizza un festival per famiglie e intergenerazionale. Ci saranno spettacoli per i bambini. Per gli anziani, il collettivo del festival organizzerà eventi culturali.

Espanol :

La asociación Bim Bam Baume organiza un festival familiar e intergeneracional. Habrá espectáculos para los niños. Para los mayores, el colectivo del festival organizará actos culturales.

