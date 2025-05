Festival familiale Les éclats de Marsan – Eclassan, 7 juin 2025 07:00, Eclassan.

Venez participer au festival familial « Les Eclats de Marsan » organisé par La Volubile.

Au programme théâtre de gestes, art burlesques et musiques du monde.

Boulodrome de Marsan

Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65 accueil@portededromardeche.fr

English :

Come and take part in the family festival « Les Eclats de Marsan » organized by La Volubile.

On the program: theater of gestures, burlesque and world music.

German :

Nehmen Sie am Familienfestival « Les Eclats de Marsan » teil, das von La Volubile organisiert wird.

Auf dem Programm stehen Gesten-Theater, Burlesque-Kunst und Musik aus aller Welt.

Italiano :

Partecipate al festival per famiglie « Les Eclats de Marsan » organizzato da La Volubile.

Il programma prevede teatro di movimento, burlesque e musica mondiale.

Espanol :

Participe en el festival familiar « Les Eclats de Marsan », organizado por La Volubile.

El programa incluye teatro del movimiento, burlesque y músicas del mundo.

