Informations pratiques

Granville

Festival Fanfares à L’Ouest 2e édition

Quartier Saint Nicolas, Centre-ville, Salle du Hérel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Pour ses 10 ans, la fanfare l’étoile cirée invite 5 fanfares à un festival.

– Le CB Brassband de Caen.

– La Fanfare Ephémère des Balkans de l’école de musique de Granville.

– Le Grand Machin Chose de Nantes, avec qui nous avions déjà joué au Yacht club de Granville.

– Les Vieux des Boules de Reims.

– La Vashfol de Rouen.

– Les WestCostars de Nantes.

Au programme 5 fanfares invitées et un petit concert le soir.

Le matin dans les rues de Granville.

Samedi 11h15-12h30 (quartier Saint-Nicolas) et 15h30-17h30 Granville centre.

Samedi soir 19h-23h (salle de Herel Granville).

Dimanche midi en fonction de la météo plage du Hérel à 12h. .

Quartier Saint Nicolas, Centre-ville, Salle du Hérel Granville 50400 Manche Normandie +33 6 95 59 88 17 etoilecireegranville@gmail.com

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English : Festival Fanfares à L’Ouest 2e édition

L’événement Festival Fanfares à L’Ouest 2e édition Granville a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Granville Terre et Mer