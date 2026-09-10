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Festival Fanfares à L’Ouest 2e édition Granville

samedi 12 septembre 2026 · Granville

Festival Fanfares à L’Ouest 2e édition Granville

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Quartier Saint Nicolas, Centre-ville, Salle du Hérel
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Festival Fanfares à L’Ouest 2e édition

Quartier Saint Nicolas, Centre-ville, Salle du Hérel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13

Pour ses 10 ans, la fanfare l’étoile cirée invite 5 fanfares à un festival.
– Le CB Brassband de Caen.
– La Fanfare Ephémère des Balkans de l’école de musique de Granville.
– Le Grand Machin Chose de Nantes, avec qui nous avions déjà joué au Yacht club de Granville.
– Les Vieux des Boules de Reims.
– La Vashfol de Rouen.
– Les WestCostars de Nantes.

Au programme 5 fanfares invitées et un petit concert le soir.

Le matin dans les rues de Granville.
Samedi 11h15-12h30 (quartier Saint-Nicolas) et 15h30-17h30 Granville centre.
Samedi soir 19h-23h (salle de Herel Granville).
Dimanche midi en fonction de la météo plage du Hérel à 12h.   .

Quartier Saint Nicolas, Centre-ville, Salle du Hérel Granville 50400 Manche Normandie +33 6 95 59 88 17  etoilecireegranville@gmail.com

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English : Festival Fanfares à L’Ouest 2e édition

L’événement Festival Fanfares à L’Ouest 2e édition Granville a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Granville Terre et Mer

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