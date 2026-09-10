Festival Fanfares à L’Ouest 2e édition Granville
samedi 12 septembre 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Festival Fanfares à L’Ouest 2e édition
Quartier Saint Nicolas, Centre-ville, Salle du Hérel Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Pour ses 10 ans, la fanfare l’étoile cirée invite 5 fanfares à un festival.
– Le CB Brassband de Caen.
– La Fanfare Ephémère des Balkans de l’école de musique de Granville.
– Le Grand Machin Chose de Nantes, avec qui nous avions déjà joué au Yacht club de Granville.
– Les Vieux des Boules de Reims.
– La Vashfol de Rouen.
– Les WestCostars de Nantes.
Au programme 5 fanfares invitées et un petit concert le soir.
Le matin dans les rues de Granville.
Samedi 11h15-12h30 (quartier Saint-Nicolas) et 15h30-17h30 Granville centre.
Samedi soir 19h-23h (salle de Herel Granville).
Dimanche midi en fonction de la météo plage du Hérel à 12h. .
Quartier Saint Nicolas, Centre-ville, Salle du Hérel Granville 50400 Manche Normandie +33 6 95 59 88 17 etoilecireegranville@gmail.com
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English : Festival Fanfares à L’Ouest 2e édition
L’événement Festival Fanfares à L’Ouest 2e édition Granville a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Granville Terre et Mer
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