Festival Faraway 2026 El tiempo todo entero Comédie CDN de Reims Reims

Festival Faraway 2026 El tiempo todo entero

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07

Tout public

Librement inspiré de La Ménagerie de verre de Tennessee Williams • Texte, mise en scène Romina Paula

[Argentine]

Faraway Festival des arts à Reims 2026

Écrite en 1944, La Ménagerie de Verre de l’américain Tennessee Williams est sans doute sa pièce la plus autobiographique où le destin de sa propre sœur, handicapée et promise à un homme, devient une poignante tragédie. Autres temps, autres mœurs, Romina Paula reprend les figures de cette pièce et offre à chaque personnage de nouveaux possibles, un avenir plus libre, moins sombre et un certain refus à la résignation. El tiempo todo entero, Tout le temps tout entier, nous fait entrer non pas dans la mémoire d’un frère mais dans celle d’Antonia, la sœur, désormais maîtresse de ses choix et de ses mots. La lumière donne une impression d’éternité, le temps s’étire, devenant à la fois décor et protagoniste d’un spectacle presque irréel.

Lieu Comédie (Grande salle)

Tout public dès 15 ans

Durée 1h20

Infos Spectacle en espagnol surtitré en français. .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

