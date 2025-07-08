Festival Faraway 2026 Radio Live Réuni·es Comédie CDN de Reims Reims

Festival Faraway 2026 Radio Live Réuni·es

Conception Aurélie Charon et le collectif Radio Live

[France/Maroc ; Rwanda ; Syrie/Palestine]

Depuis plus de dix ans, Radio live fait dialoguer face au public, dans un spectacle nourri de sons et d’images, des jeunes gens d’ici et d’ailleurs, habités par des questions d’engagement et d’identité. Dans Réuni·es, Karam Al Kafri, Sihame El Mesbahi, Yannick Kamanzi partagent des espaces intimes, familiaux, artistiques, militants qui ont été ébranlés par la violence des conflits. Une enquête journalistique qui se réinvente à chaque représentation par le biais du dessin, de la vidéo, de la musique. Une invitation à se rassembler avec des personnes qui ne nous ressemblent pas? pour mieux se tenir à distance de la haine.

