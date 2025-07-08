Festival Faraway 2026 Sombras por supuesto Comédie CDN de Reims Reims

Festival Faraway 2026 Sombras por supuesto

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Début : 2026-02-03 21:00:00

fin : 2026-02-04

2026-02-03 2026-02-04

Tout public

Texte, mise en scène Romina Paula

[Argentine]

Faraway Festival des arts à Reims 2026 • Première en France

Dans cet intérieur dépouillé aux allures eighties, moquette au sol et télévision cathodique, les répliques fusent, l’interrogatoire s’intensifie, le couple revendique le droit de se retirer de la société. Pour créer Sombras por supuesto, traduisible par Ombres bien sûr, Romina Paula dialogue avec le travail du cinéaste et dramaturge allemand Rainer Werner Fassbinder, dont les œuvres ont marqué tant par leur dimension sociale qu’esthétique. Avec un sens aigu de l’écriture comme de la direction d’acteurs, l’autrice et metteuse en scène s’inspire de faits réels relatifs aux disparitions et violences policières en Argentine.

Lieu Comédie (Grande salle)

Tout public dès 15 ans

Durée 1h10

Infos Spectacle en espagnol surtitré en français. .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

