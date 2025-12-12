Festival Faraway Calebasses Labs Césaré Bétheny

Festival Faraway Calebasses Labs

Césaré 38 Rue Alain Colas Bétheny Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 11:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

Date(s) :

2026-02-02

Tout public

Mario Lorenzo

Une rumeur foisonnante

Sensible au problème de la pollution acoustique, Calebasses Labs est une installation qui explore un espace sonore de faible intensité mais d’une grande richesse. A travers une low-tech faite principalement de bols de calebasses de l’Amérique du Sud et de transducteurs de basse consommation d’énergie, ce laboratoire musical du XXIe siècle propose une diffusion non-intrusive et singulière en déployant une myriade de grains sonores, créant ainsi un espace autant volumineux que silencieux que nous pouvons découvrir grâce à des séances d’écoute de proximité.

Composition, conception Mario Lorenzo

***

Créneaux horaires tout public

lun, mar, jeu, ven de 16h à 19h

mer de 16h à 18h

sam de 11h à 16h

Séance d’écoute de 25 min toutes les heures .

Césaré 38 Rue Alain Colas Bétheny 51450 Marne Grand Est contact@cesare.fr

English : Festival Faraway Calebasses Labs

