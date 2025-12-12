Festival Faraway Calebasses Labs Césaré Bétheny
Festival Faraway Calebasses Labs Césaré Bétheny lundi 2 février 2026.
Festival Faraway Calebasses Labs
Césaré 38 Rue Alain Colas Bétheny Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 11:00:00
fin : 2026-02-07 19:00:00
Date(s) :
2026-02-02
Tout public
Mario Lorenzo
Une rumeur foisonnante
Sensible au problème de la pollution acoustique, Calebasses Labs est une installation qui explore un espace sonore de faible intensité mais d’une grande richesse. A travers une low-tech faite principalement de bols de calebasses de l’Amérique du Sud et de transducteurs de basse consommation d’énergie, ce laboratoire musical du XXIe siècle propose une diffusion non-intrusive et singulière en déployant une myriade de grains sonores, créant ainsi un espace autant volumineux que silencieux que nous pouvons découvrir grâce à des séances d’écoute de proximité.
Composition, conception Mario Lorenzo
***
Créneaux horaires tout public
lun, mar, jeu, ven de 16h à 19h
mer de 16h à 18h
sam de 11h à 16h
Séance d’écoute de 25 min toutes les heures .
Césaré 38 Rue Alain Colas Bétheny 51450 Marne Grand Est contact@cesare.fr
English : Festival Faraway Calebasses Labs
