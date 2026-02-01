Festival Faraway La mano de Dios Manège, scène nationale Reims Reims

Festival Faraway La mano de Dios

Manège, scène nationale Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 3 – 3 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Tout public

À la croisée du concert, de la performance visuelle et de l’archive vivante, Césaré Centre national de création musicale vous invite à découvrir une création originale, dédiée à une figure mythique d’Argentine?: le footballeur Diego Maradona.

Le titre du spectacle, La main de Dieu, fait référence au célèbre but marqué avec la main par Diego Maradona qui a permis à l’Argentine de battre l’Angleterre à la coupe du Monde en 1986. Légende du football et icône populaire planétaire, Maradona incarne bien plus qu’un sport ou un pays. Décédé en 2020, à l’âge de 60 ans, il a inspiré nombre de cinéastes, chanteurs et écrivains dans le monde entier. En écho à la thématique du festival FARaway 2026 consacrée à l’Argentine, La mano de Dios puise dans des matériaux audiovisuels, radiophoniques, sportifs, politiques ou intimes pour en faire une matière artistique, détournée, amplifiée, métamorphosée. Pensée comme une traversée sensible autour de Maradona, cette pièce pour images, sons et musiques a été créée à partir de commandes faites à des musiciens, vidéastes et artistes sonores, invités à explorer les multiples facettes d’un personnage devenu symbole?: gloire et chute, corps et mythe, voix et mémoire collective. Imaginée pour tous les publics, cette œuvre transversale, entre concert de musique expérimentale et cinéma, cherche à faire vibrer l’instant, entre rituel populaire et matière poétique.

vidéo Romain AL.

électronique Claire Gapenne

batterie, magnétophone à bande Anthony Laguerre

distribution en cours de finalisation .

Manège, scène nationale Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est contact@cesare.fr

