Festival Fariboles et Balivernes

Jeudi 29 janvier 2026 de 10h à 17h.

Samedi 28 mars 2026 de 14h30 à 20h. Centre social et culturel La Grande Bastide Avenue Du Square Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le festival de contes Balivernes et Fariboles revient avec une édition toute aussi passionnante que la précédente !Familles

Un festival qui raconte des histoires pour les petits et les grands.

Placé sous le signe de nouveaux visages puisque nous aurons le plaisir d’accueillir, pour les contes enfants, l’ association Paroles et Merveilles de Marseille ainsi que les conteuses bénévoles de Bouche à Oreilles de Manosque et pour les plus grands le conteur et musicien Luigi Rignanese de la Cie d’A. qui vous emmènera sur des chemins où la musique et les mots ne font qu’un. .

Centre social et culturel La Grande Bastide Avenue Du Square Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 62 90 11 milleetuneparolesaixenprovence@gmail.com

The Balivernes et Fariboles storytelling festival is back with another edition just as exciting as the last!

