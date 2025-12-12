Festival Felger Games Rue Louis Lumière La Selle-en-Luitré
Festival Felger Games Rue Louis Lumière La Selle-en-Luitré dimanche 22 mars 2026.
Festival Felger Games
Rue Louis Lumière Espace Aumaillerie La Selle-en-Luitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Le temps d’une journée inoubliable, Felger Games est de retour pour sa deuxième édition et vous ouvre les portes d’une multitude d’univers ludiques ! Que vous soyez fan inconditionnel de jeux de société, de rôle, de figurines, de cartes à collectionner, de jeux vidéo ou de rétrogaming, cet événement est fait pour vous. Au programme des initiations pour découvrir de nouveaux horizons ludiques, des ateliers pour améliorer vos stratégies, des tournois pour les plus compétitifs, et l’opportunité unique de rencontrer des invités spéciaux. Venez rencontrer d’autres passionnés et partager votre amour du jeu, tout en profitant de notre espace gourmand avec boissons et food trucks. .
Rue Louis Lumière Espace Aumaillerie La Selle-en-Luitré 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne
English :
L’événement Festival Felger Games La Selle-en-Luitré a été mis à jour le 2025-12-12 par OT FOUGERES