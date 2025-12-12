Festival Felger Games Rue Louis Lumière La Selle-en-Luitré

Festival Felger Games

Rue Louis Lumière Espace Aumaillerie La Selle-en-Luitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Le temps d’une journée inoubliable, Felger Games est de retour pour sa deuxième édition et vous ouvre les portes d’une multitude d’univers ludiques ! Que vous soyez fan inconditionnel de jeux de société, de rôle, de figurines, de cartes à collectionner, de jeux vidéo ou de rétrogaming, cet événement est fait pour vous. Au programme des initiations pour découvrir de nouveaux horizons ludiques, des ateliers pour améliorer vos stratégies, des tournois pour les plus compétitifs, et l’opportunité unique de rencontrer des invités spéciaux. Venez rencontrer d’autres passionnés et partager votre amour du jeu, tout en profitant de notre espace gourmand avec boissons et food trucks. .

Rue Louis Lumière Espace Aumaillerie La Selle-en-Luitré 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

L’événement Festival Felger Games La Selle-en-Luitré a été mis à jour le 2025-12-12 par OT FOUGERES