vendredi 16 octobre 2026 · LES SEMEUSES - FESTIVAL FEMINISTE EN MILLIEU RURAL · Poucharramet

Informations pratiques

Poucharramet

FESTIVAL FÉMINISTE EN MILIEU RURAL » LES SEMEUSES »

LES SEMEUSES – FESTIVAL FEMINISTE EN MILLIEU RURAL 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-17 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

En 2026, le festival se donne un thème : « faire féminisme ensemble ».

Tout un programme, que nous avons concocté en partenariat avec des structures amies dans un esprit d’ouverture !

En 2026, le festival se donne un thème : « faire féminisme ensemble ».

Tout un programme, que nous avons concocté en partenariat avec des structures amies dans un esprit d’ouverture :

Un atelier d’auto-défense féministe

Une randonné inclusive

Un enregistrement de podcast

Des expositions

Une chorale féministe

Un marché d’art et artisanat

Un spectacle familial à partir de 6 ans : L’Ogresse poilue de la Cie Ô Possum

Une conférence théâtralisée de la Cie Lampe Tempête : Manuel pratique et chaotique des droits des femmes

Un spectacle exceptionnel aux Semeuses : Le 1er sexe ou la grosse arnaque de la virilité de Michael Delis

Des concerts : La Reine des aveugles et Las Panteras

Et bien sûr,

Pour vous restaurer, toujours la cuisine goûtue de la Maison de la Terre

Vendredi dès 16h30

Samedi dès 10h

Gratuit .

LES SEMEUSES – FESTIVAL FEMINISTE EN MILLIEU RURAL 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

In 2026, the festival has chosen the theme: “Building Feminism Together.”

It’s quite a program, which we’ve put together in partnership with our partner organizations in a spirit of openness!

L’événement FESTIVAL FÉMINISTE EN MILIEU RURAL » LES SEMEUSES » Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE