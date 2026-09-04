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vendredi 16 octobre 2026 · LES SEMEUSES - FESTIVAL FEMINISTE EN MILLIEU RURAL · Poucharramet
Informations pratiques
Poucharramet
FESTIVAL FÉMINISTE EN MILIEU RURAL » LES SEMEUSES »
LES SEMEUSES – FESTIVAL FEMINISTE EN MILLIEU RURAL 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-17 23:00:00
Date(s) :
2026-10-16
En 2026, le festival se donne un thème : « faire féminisme ensemble ».
Tout un programme, que nous avons concocté en partenariat avec des structures amies dans un esprit d’ouverture !
En 2026, le festival se donne un thème : « faire féminisme ensemble ».
Tout un programme, que nous avons concocté en partenariat avec des structures amies dans un esprit d’ouverture :
Un atelier d’auto-défense féministe
Une randonné inclusive
Un enregistrement de podcast
Des expositions
Une chorale féministe
Un marché d’art et artisanat
Un spectacle familial à partir de 6 ans : L’Ogresse poilue de la Cie Ô Possum
Une conférence théâtralisée de la Cie Lampe Tempête : Manuel pratique et chaotique des droits des femmes
Un spectacle exceptionnel aux Semeuses : Le 1er sexe ou la grosse arnaque de la virilité de Michael Delis
Des concerts : La Reine des aveugles et Las Panteras
Et bien sûr,
Pour vous restaurer, toujours la cuisine goûtue de la Maison de la Terre
Vendredi dès 16h30
Samedi dès 10h
Gratuit .
LES SEMEUSES – FESTIVAL FEMINISTE EN MILLIEU RURAL 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
In 2026, the festival has chosen the theme: “Building Feminism Together.”
It’s quite a program, which we’ve put together in partnership with our partner organizations in a spirit of openness!
L’événement FESTIVAL FÉMINISTE EN MILIEU RURAL » LES SEMEUSES » Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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