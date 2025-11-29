Festival féministe itinérant du Lot Castelfranc
Festival féministe itinérant du Lot Castelfranc samedi 29 novembre 2025.
Festival féministe itinérant du Lot
Castelfranc Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Cette année encore, nous poursuivons cette initiative
Festival féministe intersectionnel, antiraciste, antifasciste, anticapitaliste, avec la volonté d’être solidaires collectivement, et du nord au sud du Lot diffuser, débattre, essaimer les idées qui nous tiennent debout! .
Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 6 42 53 32 68 compagnielilot.z@orange.fr
English :
We are continuing this initiative this year:
Intersectional feminist, anti-racist, anti-fascist, anti-capitalist festival, with the will to stand in solidarity collectively, and from north to south of the Lot: to spread, debate, swarm the ideas that keep us on our feet!
German :
Auch in diesem Jahr setzen wir diese Initiative fort
Ein intersektionales feministisches, antirassistisches, antifaschistisches und antikapitalistisches Festival mit dem Willen, kollektiv solidarisch zu sein und vom Norden bis zum Süden des Lot: die Ideen, die uns aufrecht halten, zu verbreiten, zu diskutieren und zu verbreiten!
Italiano :
Anche quest’anno stiamo portando avanti questa iniziativa:
Un festival femminista, intersezionale, antirazzista, antifascista, anticapitalista, con la determinazione di stare insieme collettivamente, e dal nord al sud del Lotto: per diffondere, discutere e diffondere le idee che ci tengono in piedi!
Espanol :
Este año continuamos con esta iniciativa:
Festival feminista, interseccional, antirracista, antifascista, anticapitalista, con la voluntad de estar juntos colectivamente, y del norte al sur del Lote: ¡difundiendo, debatiendo, difundiendo las ideas que nos mantienen en pie!
