FESTIVAL FEMINISTE LES SEMEUSES LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

FESTIVAL FEMINISTE LES SEMEUSES

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

4ème édition du Festival féministe en milieu rural Les Semeuses, version petit format cocooning.

4ème édition du Festival féministe en milieu rural Les Semeuses, version petit format cocooning.

Vendredi 5 décembre Carte blanche à la Résidence d’artistes Résonnances concert à 20h30

Restauration dès 19h, sans résa, à partir de produits bio et/ou locaux.

Samedi 6 décembre (plus d’infos et de détails sur le site internet et réseaux sociaux)

Dès 16h conférence, lectures à voix haute, chorales féministes, goûter au chaud, stand, librairie, expo photos

20h30 concert Mymytchell (chanson poétique et politique)

22h Dj set Mary Pop (musique traditionnelle du Queeristan)

Festival à prix libre (restauration à prix de soutien)

Paiement en CB possible .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

English :

Les Semeuses feminist festival

Free admission

4th edition of the rural feminist festival Les Semeuses, in a small, cocooning format.

German :

Feministisches Festival Les Semeuses

Eintritt zu freien Preisen

4. Ausgabe des feministischen Festivals in ländlichen Gebieten Les Semeuses, Version im Kleinformat Cocooning.

Italiano :

Festival femminista Les Semeuses

Ingresso libero

la quarta edizione del festival femminista rurale Les Semeuses, in un formato piccolo e accogliente.

Espanol :

Festival feminista Les Semeuses

Entrada gratuita

4ª edición del festival feminista rural Les Semeuses, en un formato pequeño y acogedor.

