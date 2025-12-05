FESTIVAL FEMINISTE LES SEMEUSES LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
FESTIVAL FEMINISTE LES SEMEUSES LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet vendredi 5 décembre 2025.
FESTIVAL FEMINISTE LES SEMEUSES
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-06 00:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Festival féministe Les Semeuses
Entrée à prix libre
4ème édition du Festival féministe en milieu rural Les Semeuses, version petit format cocooning.
Festival féministe Les Semeuses
Entrée à prix libre
4ème édition du Festival féministe en milieu rural Les Semeuses, version petit format cocooning.
Vendredi 5 décembre Carte blanche à la Résidence d’artistes Résonnances concert à 20h30
Restauration dès 19h, sans résa, à partir de produits bio et/ou locaux.
Samedi 6 décembre (plus d’infos et de détails sur le site internet et réseaux sociaux)
Dès 16h conférence, lectures à voix haute, chorales féministes, goûter au chaud, stand, librairie, expo photos
20h30 concert Mymytchell (chanson poétique et politique)
22h Dj set Mary Pop (musique traditionnelle du Queeristan)
Festival à prix libre (restauration à prix de soutien)
Paiement en CB possible .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
English :
Les Semeuses feminist festival
Free admission
4th edition of the rural feminist festival Les Semeuses, in a small, cocooning format.
German :
Feministisches Festival Les Semeuses
Eintritt zu freien Preisen
4. Ausgabe des feministischen Festivals in ländlichen Gebieten Les Semeuses, Version im Kleinformat Cocooning.
Italiano :
Festival femminista Les Semeuses
Ingresso libero
la quarta edizione del festival femminista rurale Les Semeuses, in un formato piccolo e accogliente.
Espanol :
Festival feminista Les Semeuses
Entrada gratuita
4ª edición del festival feminista rural Les Semeuses, en un formato pequeño y acogedor.
L’événement FESTIVAL FEMINISTE LES SEMEUSES Poucharramet a été mis à jour le 2025-11-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE