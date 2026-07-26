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Festival Femme Mariachi Europe – 3ᵉ édition La Bellevilloise Paris

mardi 15 septembre 2026 · La Bellevilloise · Paris

Festival Femme Mariachi Europe – 3ᵉ édition La Bellevilloise Paris

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Lieu
La Bellevilloise
Adresse
19-21 rue Boyer
Ville
75020 Paris
Département
Paris

La 3ᵉ édition du Festival Femme Mariachi Europe (FFME 2026) se tiendra du 25 au 27 septembre à Paris, avec plusieurs événements officiels organisés dans la capitale française. Cette édition rend hommage à celles qui ont ouvert la voie : les femmes qui ont brisé les barrières et permis qu’aujourd’hui un nombre croissant d’artistes montent sur scène avec sombrero, violon, trompette et guitarrón. Le FFME 2026 est dédié à celles qui ont tout commencé.

Mariachi Cielito Lindo
Mariachi Cielito Lindo, à la 2ᵉ édition du Festival Femme Mariachi Europe. ; Crédits : Sofia Viramontes

Avec plus de 50 artistes sur scène, venues de trois pays, le FFME s’impose comme l’un des événements mariachis à plus fort rayonnement international et comme une plateforme essentielle pour la visibilité mondiale de ses interprètes ; des artistes d’un genre musical reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Mariachi Arrieras Somos FMME 2025
Mariachi Arrieras Somos lors de la 2ᵉ édition du Festival Femme Mariachi Europe 2025. ; Crédits : Sofia Viramontes

Cette édition s’inscrit également dans le cadre des célébrations du bicentenaire des relations diplomatiques entre la France et le Mexique. Au-delà des concerts, le public pourra découvrir une exposition photographique consacrée à l’histoire des femmes mariachis, inaugurée le 15 septembre, ainsi qu’une conférence et une performance en plein air.

La 3ᵉ édition du Festival Femme Mariachi Europe (FFME 2026) se tiendra du 25 au 27 septembre à Paris, avec plusieurs événements officiels organisés dans la capitale française.
Du vendredi 25 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
Du mardi 15 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00
Date(s) :

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer  75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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