FESTIVAL FEMMES DE CINEMA #6 Le Vox Mayenne

FESTIVAL FEMMES DE CINEMA #6

Le Vox 16 Place Juhel Mayenne Mayenne

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-09

Pour la 6e édition de Femmes de cinéma, Le Vox a sélectionné 10 films coup de cœur.

Le cinéma le Vox met l’accent sur les femmes qui font le cinéma d’aujourd’hui, qu’elles soient devant ou derrière la caméra. Un panel de films riches et protéiformes pour continuer encore et toujours de s’interroger sur le monde.

À cette occasion, nous recevons des actrices, réalisatrices, des associations locales et nationales ainsi que d’autres professionnelles qui nous permettent de mieux appréhender ces questions-là…

Programmation complète en téléchargement ci-dessous .

English :

For the 6th edition of Femmes de cinéma, Le Vox has selected 10 favorite films.

German :

Für die sechste Ausgabe von Femmes de cinéma hat Le Vox zehn Lieblingsfilme ausgewählt.

Italiano :

Per la sesta edizione di Femmes de cinéma, Le Vox ha selezionato 10 film che hanno attirato la nostra attenzione.

Espanol :

Para la 6ª edición de Femmes de cinéma, Le Vox ha seleccionado 10 películas que nos han llamado la atención.

