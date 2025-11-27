Festival Femmixité – 8e édition Mairie du 13e arrondissement PARIS

Festival Femmixité – 8e édition Mairie du 13e arrondissement PARIS jeudi 27 novembre 2025.

8e édition du festival Femmixité : « Se réapproprier son corps : un acte essentiel ».

Se réapproprier son corps, ce n’est pas seulement affirmer son identité, c’est résister aux normes, aux violences, aux injonctions qui pèsent sur nous depuis l’enfance.

Le corps des filles et des femmes est scruté, sexualisé, jugé. Trop souvent réduit à son pouvoir de séduction ou à sa fonction maternelle, il est enfermé dans des stéréotypes patriarcaux. Mais qu’en est-il des corps différents, gros, racisés, en situation de handicap, incestés ? Ces corps qu’on ne veut pas voir, qu’on fait taire ?

Après des années de harcèlement, j’ai moi- même appris à apprivoiser un corps que je rejetais. Ce parcours, je sais que nous sommes nombreuses à l’avoir vécu. Car se détester, ça épuise. Et se réconcilier, c’est un pas vers la liberté. Laura DALLO, Fondatrice du festival femmixité

Le festival Femmixité ouvre un espace pour questionner ces normes, partager nos expériences et célébrer chaque corps dans sa vérité. Reprendre possession de soi, c’est un geste politique, intime, nécessaire. C’est refuser de s’excuser d’exister.

À l’approche de la 8ème édition du festival Femmixité, il est urgent de repenser notre rapport au corps.

Du jeudi 27 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

gratuit

Réservation sur Hello Asso et sur le site internet du festival

Public jeunes et adultes.

Date(s) :

Mairie du 13e arrondissement 1 place d’Italie 75013 PARIS

https://femmixite.wixsite.com/festival +33649676822 festivalfemmixite@gmail.com https://www.facebook.com/festival.femmixite https://www.facebook.com/festival.femmixite