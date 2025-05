Festival Ferrandou Musique le Quatuor Idalia – Biars-sur-Cère, 1 juin 2025 16:00, Biars-sur-Cère.

Lot

Festival Ferrandou Musique le Quatuor Idalia Église Notre Dame de l’Assomption Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 16:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Ferrandou Musique vous propose un concert Formé au Royal College of Music Junior Department en 2022, le Quatuor Idalia comprend actuellement des étudiants boursiers de la Royal Academy of Music. Ils ont été sélectionnés pour le programme RAM Advanced Specialist String Ensemble Training Scheme 2024-25 et ont déjà entrepris des projets passionnants, notamment diverses premières britanniques dans le prestigieux Duke’s Hall. Ils reçoivent régulièrement des masterclasses avec les Quatuors à cordes Castalian, Barbican et Doric et organisent une série de récitals à venir au Saddlers Hall, au Hindhead Music Centre, aux St James’s Sussex Gardens, à l’Angela Burgess Recital Hall et au Brompton Cemetery.

Musique de Mozart, Tippett & Mendelssohn .

Église Notre Dame de l’Assomption

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 9 71 59 26 80 music@ferrandou.org

English :

Ferrandou Musique presents a concert Formed at the Royal College of Music Junior Department in 2022, the Idalia Quartet currently comprises scholarship students from the Royal Academy of Music. They have been selected for the RAM Advanced Specialist String Ensemble Training Scheme 2024-25 and have already undertaken a number of exciting projects, including various UK premieres at the prestigious Duke?s Hall. They regularly receive masterclasses with the Castalian, Barbican and Doric String Quartets and are organizing a series of forthcoming recitals at Saddlers Hall, Hindhead Music Centre, St James’s Sussex Gardens, Angela Burgess Recital Hall and Brompton Cemetery.

German :

Ferrandou Musique bietet Ihnen ein Konzert Das Idalia-Quartett wurde 2022 am Royal College of Music Junior Department gegründet und besteht derzeit aus Stipendiaten der Royal Academy of Music. Sie wurden für das RAM Advanced Specialist String Ensemble Training Scheme 2024-25 ausgewählt und haben bereits spannende Projekte unternommen, darunter verschiedene britische Premieren in der renommierten Duke?s Hall. Sie erhalten regelmäßig Meisterkurse mit den Castalian, Barbican und Doric String Quartets und organisieren eine Reihe von bevorstehenden Recitals in der Saddlers Hall, dem Hindhead Music Centre, den St James’s Sussex Gardens, der Angela Burgess Recital Hall und dem Brompton Cemetery.

Italiano :

Ferrandou Musique presenta un concerto Formatosi al Royal College of Music Junior Department nel 2022, il Quartetto Idalia è attualmente composto da studenti borsisti della Royal Academy of Music. Sono stati selezionati per il RAM Advanced Specialist String Ensemble Training Scheme 2024-25 e hanno già intrapreso alcuni progetti entusiasmanti, tra cui diverse prime britanniche alla prestigiosa Duke’s Hall. Ricevono regolarmente masterclass con i quartetti d’archi Castalian, Barbican e Doric e stanno organizzando una serie di prossimi recital presso Saddlers Hall, Hindhead Music Centre, St James’s Sussex Gardens, Angela Burgess Recital Hall e Brompton Cemetery.

Espanol :

Ferrandou Musique presenta un concierto Formado en el Royal College of Music Junior Department en 2022, el Cuarteto Idalia está compuesto actualmente por estudiantes becados por la Royal Academy of Music. Han sido seleccionados para el RAM Advanced Specialist String Ensemble Training Scheme 2024-25 y ya han llevado a cabo algunos proyectos emocionantes, incluyendo varios estrenos en el Reino Unido en el prestigioso Duke’s Hall. Reciben regularmente clases magistrales con los cuartetos de cuerda Castalian, Barbican y Doric y están organizando una serie de próximos recitales en Saddlers Hall, Hindhead Music Centre, St James’s Sussex Gardens, Angela Burgess Recital Hall y Brompton Cemetery.

