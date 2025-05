Festival Ferrandou Musique le Quatuor Idalia – Queyssac-les-Vignes, 3 juin 2025 20:30, Queyssac-les-Vignes.

Corrèze

Début : 2025-06-03 20:30:00

fin : 2025-06-03

2025-06-03

Ferrandou Musique vous propose un concert Formé au Royal College of Music Junior Department en 2022, le Quatuor Idalia comprend actuellement des étudiants boursiers de la Royal Academy of Music. Ils ont été sélectionnés pour le programme RAM Advanced Specialist String Ensemble Training Scheme 2024-25 et ont déjà entrepris des projets passionnants, notamment diverses premières britanniques dans le prestigieux Duke’s Hall. Ils reçoivent régulièrement des masterclasses avec les Quatuors à cordes Castalian, Barbican et Doric et organisent une série de récitals à venir au Saddlers Hall, au Hindhead Music Centre, aux St James’s Sussex Gardens, à l’Angela Burgess Recital Hall et au Brompton Cemetery. .

Queyssac-les-Vignes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

