Festival Ferrandou Musique le retour du Quatuor Karelia Tauriac

Festival Ferrandou Musique le retour du Quatuor Karelia

Les Esperières Tauriac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Formé début 2024, le Quatuor à cordes Karelia a été fondé par Megan Yang, Felix Pascoe et Daniel Schultz à la Royal Academy of Music

Formé début 2024, le Quatuor à cordes Karelia a été fondé par Megan Yang, Felix Pascoe et Daniel Schultz à la Royal Academy of Music. Emil Hartikainen les a rejoints plus récemment. Leurs origines diverses Finlande et Australie les inspirent et insufflent à leurs interprétations liberté, charme et dynamisme

Ils collaborent régulièrement avec d'eminents professeurs invités de la RAM et y ont remporté plusieurs prix pour leurs interprétations de quatuors de Haydn et de Chostakovitch

En juillet 2024, le quatuor s'est rendu au festival de musique de Kuhmo en Finlande grâce à la bourse Oleg Kagen. Le Quatuor à cordes Karelia a également été sélectionné pour représenter la RAM dans la Fondation Hasdrubal en Tunisie, où il travaillera en étroite collaboration avec des professeurs du Conservatoire de Paris et du Conservatoire de Vienne

ÉMIL HARTIKAINEN

Un véritable virtuose sur scène, doté d'une forte personnalité et d'une énergie pétillante. Prof. Réka Szilvay, Académie Sibelius, Finlande.

Le violoniste finlandais Emil Hartikainen termine actuellement ses études de maîtrise en arts grâce à une bourse complète à la Royal Academy of Music de Londres sous la direction du professeur So-Ock Kim, après une formation antérieure au département jeunesse de l'Académie Sibelius et à l'Académie internationale de musique Menuhin en Suisse

Lauréat de concours internationaux prestigieux, dont le Concours international d'artistes de Split et le Concours international de musique des Florida Keys, Emil est premier violon du Quatuor Karelia. Il s'est produit dans des salles de renom telles que le Wigmore Hall, l'Opéra national de Finlande et le Musiikkitalo d'Helsinki, où il a également joué en soliste avec des orchestres comme l'Orchestre symphonique de la radio finlandaise et l'Orchestre philharmonique de Kaunas.

Il joue sur un violon Giovanni Battista Guadagnini (1767), généreusement prêté par J. & A. Beare

MEGAN YANG

La violoniste australienne Megan Yang est reconnue pour la profondeur expressive de son jeu. Installée à Londres, elle termine actuellement une résidence à la RAM, où elle encadre des étudiants en cordes et représente l'Académie lors de concerts extérieurs. Megan est membre fondatrice du Quatuor Karelia, lauréat de nombreux prix, dont le 1er prix du Concours Wolfe Wolfinsohn, du Concours Nina Drucker Haydn et du Concours de composition historique féminine, ainsi que le 2e prix du Concours de musique de chambre CAVATINA au Wigmore Hall. En 2026, le quatuor entamera son programme de résidence auprès de l'ECMA (European Chamber Music Association) et effectuera des séjours en France et en Finlande

Également active en tant que musicienne d'orchestre, Megan a été violon solo de l'Orchestre symphonique de la RAM et de l'Orchestre de l'Académie nationale australienne de musique. Elle se produit régulièrement avec des ensembles prestigieux tels que le London Symphony Orchestra, le Mahler Chamber Orchestra, l'Orchestra of the Age of Enlightenment et l'Australian Chamber Orchestra. Elle a travaillé sous la direction de chefs d'orchestre de renom comme Sir Simon Rattle, Sir Antonio Pappano et Simone Young AM. Son développement artistique a été soutenu par d'importantes récompenses, dont le prix de la Fondation australienne de musique, le prix Tait Memorial Trust, la bourse d'études artistiques Leverhulme Trust et le prix Sir John Barbirolli. Megan joue sur un violon Nicolò Gagliano (1735), prêté par la Royal Academy of Music

FÉLIX PASCOE

Felix est violoniste et altiste de renommée internationale, ayant donné de nombreux concerts à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, à Singapour, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande, en Tunisie et en Nouvelle-Zélande. Il joue avec des orchestres prestigieux tels que le Sinfonia of London, le London Philharmonic Orchestra, le Mahler Chamber Orchestra, le Knussen Chamber Orchestra, les London Mozart Players et l'Australian Chamber Orchestra. Diplômé de l'Université de Melbourne et de l'Académie nationale australienne de musique, Felix a obtenu une maîtrise en musique (Master of Arts) grâce à une bourse complète à la RAM, sous la direction du Dr Robin Wilson, et a reçu le prix du bicentenaire pour sa promotion. Il est actuellement chercheur associé en cordes à la RAM.

Felix joue d'un violon de N. Gagliano de 1760, prêté par J. A. Beare, et d'un alto de P. Mascioli de 1770, prêté par la Royal Academy of Music de Londres

DANIEL SCHULTZ

Daniel Schultz est un violoncelliste finlandais de talent, actuellement installé à Londres. Il prépare un diplôme professionnel à la RAM, où il étudie auprès de Josephine Knight, titulaire de la chaire Alfredo Piatti et professeure de violoncelle. Daniel a obtenu son master avec mention à la Royal Academy et s'est vu décerner le prix du directeur, Jonathan Freeman-Attwood, pour son excellence académique, ainsi que le prix Sir John Barbirolli. Il est titulaire d'une licence de l'Académie Sibelius, où il a étudié sous la direction du professeur Martti Rousi.

Daniel a participé à des masterclasses prestigieuses avec des artistes de renom, notamment Gautier Capuçon, diffusées en direct du Wigmore Hall, et Steven Isserlis dans le cadre du programme BBC Arts in Motion.

Il joue actuellement sur un violoncelle Giovanni Battista Gabrielli de 1752, généreusement prêté par la Fondation culturelle suédoise en Finlande

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Les Esperières Tauriac 46130 Lot Occitanie

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English :

Formed in early 2024, the Karelia String Quartet was founded by Megan Yang, Felix Pascoe and Daniel Schultz at the Royal Academy of Music

L’événement Festival Ferrandou Musique le retour du Quatuor Karelia Tauriac a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Vallée de la Dordogne