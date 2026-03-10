Festival Ferrandou Musique Quintette à vent The Regent’s Quintet Tauriac

Festival Ferrandou Musique Quintette à vent The Regent’s Quintet

Ouverture du Festival Ferrandou musique 2026 musiques de Percy Grainger, Gustav Holst, William Mathias et William Walton pour ces jeunes stars de la Royale Academie de musique de Londres

Le Quintette du Régent écrit

Nous avons choisi trois thèmes pour nos concerts, chacun représentant des influences musicales différentes. Notre premier programme est composé d'œuvres de compositeurs britanniques, afin de souligner à la fois notre lien avec le Royaume-Uni en tant qu'ensemble et le compositeur choisi, Percy Grainger. Notre deuxième programme met en lumière des œuvres de compositeurs français, réinterprétées pour quintette à vent. Nous souhaitons célébrer la musique de notre pays hôte et interpréter des pièces bien connues du public. Notre dernier programme sera consacré à la musique du Nord, avec des pièces d'Edward Grieg et de Jean Sibelius. Ces œuvres dépeignent les paysages nordiques et leur langage tonal.

English :

Opening of the Festival Ferrandou musique 2026: music by Percy Grainger, Gustav Holst, William Mathias and William Walton for these young stars of London’s Royal Academy of Music

