Festival FestiMaitisse Salle socio-culturelle de Boeil-Bezing Boeil-Bezing

Boeil-Bezing

Festival FestiMaitisse

Salle socio-culturelle de Boeil-Bezing Rue du Bois Boeil-Bezing Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

FestiMaitisse c’est une journée dédiée à la rencontre, au partage et à la découverte des nombreuses cultures africaines.

Petits et grands sont les bienvenus !

Au programme de la journée

– Stages de danse mandingue et de percussions (inscriptions au 06 13 83 60 97 auprès de l’association Surya Namaskar)

– Atelier compose ton baume au karité

– Ateliers et jeux pour les enfants

– Spectacle de marionnettes et contes

Et, bien sur, vous pourrez vous restaurer tout au long de la journée grâce à plusieurs associations qui proposeront des plats traditionnels de leurs pays.

Et le soir, place à la fête !

La fanfare de l’Ours ouvrira le bal, suivie de Zanatane, un groupe de live dub reggae franco-malgache au son puissant et chaleureux. Enfin, DJ BIKEY vous fera danser jusqu’au bout de la nuit sur une sélection afro, latino et caribéenne.

Un événement à ne surtout pas manquer ! .

Salle socio-culturelle de Boeil-Bezing Rue du Bois Boeil-Bezing 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 66 50 63 lestroismeres.asso.solidarite@gmail.com

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English : Festival FestiMaitisse

L’événement Festival FestiMaitisse Boeil-Bezing a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay