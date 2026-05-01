Festival FestiMaitisse Salle socio-culturelle de Boeil-Bezing Boeil-Bezing
Festival FestiMaitisse Salle socio-culturelle de Boeil-Bezing Boeil-Bezing samedi 30 mai 2026.
Boeil-Bezing
Festival FestiMaitisse
Salle socio-culturelle de Boeil-Bezing Rue du Bois Boeil-Bezing Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
FestiMaitisse c’est une journée dédiée à la rencontre, au partage et à la découverte des nombreuses cultures africaines.
Petits et grands sont les bienvenus !
Au programme de la journée
– Stages de danse mandingue et de percussions (inscriptions au 06 13 83 60 97 auprès de l’association Surya Namaskar)
– Atelier compose ton baume au karité
– Ateliers et jeux pour les enfants
– Spectacle de marionnettes et contes
Et, bien sur, vous pourrez vous restaurer tout au long de la journée grâce à plusieurs associations qui proposeront des plats traditionnels de leurs pays.
Et le soir, place à la fête !
La fanfare de l’Ours ouvrira le bal, suivie de Zanatane, un groupe de live dub reggae franco-malgache au son puissant et chaleureux. Enfin, DJ BIKEY vous fera danser jusqu’au bout de la nuit sur une sélection afro, latino et caribéenne.
Un événement à ne surtout pas manquer ! .
Salle socio-culturelle de Boeil-Bezing Rue du Bois Boeil-Bezing 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 66 50 63 lestroismeres.asso.solidarite@gmail.com
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English : Festival FestiMaitisse
L’événement Festival FestiMaitisse Boeil-Bezing a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay