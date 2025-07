Festival Fest’Iton Damville Mesnils-sur-Iton

Festival Fest’Iton Damville Mesnils-sur-Iton samedi 5 juillet 2025 .

Festival Fest’Iton

Damville Centre-ville Mesnils-sur-Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Le festival Fest’Iton revient pour sa 9ème édition.

– Samedi 5 juillet :

* 19h30 grillade party, proposé par l’Amicale Bouliste

Tarif frites + chipolatas/merguez/chorizo de boeuf 5 €

sans réservation

Place de la mairie

* 21 Le relooking cérébral, compagnie 3 secondes, théâtre burlesque aérien

Durée 40 minutes, Place de la mairie

* 22h Danse du monde, Compagnie Luminescence, cirque et danse

Durée 45 minutes, centre-ville

– Dimanche 6 juillet :

ANIMATIONS :

* dès 9h brocante, foire à tout

Tarif exposant 3 € le mètre, renseignements au 06 11 72 00 71

Rue Lagescarde

* dès 10h marché artisanal

réservez votre emplacement par e-mail marcheartisanalcam@outlook.fr

Place de la mairie

* de 10h à 16h Initiation Gelly-ball, MSI Paintball club (2€ / partie)

Base de loisirs, côté tir à l’arc

* de 10h à 17h jeux en bois, animation par La Ludo d’Iton

Cour de la mairie

* de 11h à 16h espace cirque, école de cirque Hollistique Circus

Place de l’Église

DÉAMBULATIONS :

* dès 11h Peggy Dutti et son orgue de Barbarie, gouaille musicale

Rue Lagescarde et alentours

* Danse du monde, Compagnie Luminescence, cirque et danse :

à 11h Place de la mairie

à 13h Place de l’Église

à 15h30 Rue Lagescarde

* La Marchande de couleurs, Compagnie Charivari, maquillage ambulant

de 11 à 12h et de 14h à 16h

Place de la mairie, place de l’Église, rue Sylvain Lagescarde

SPECTACLES

* 11h40 Comme toi tu me voix, Compagnie La Fauvette, duo aérien et chant

Durée 35 minutes, Parking de l’Ilot mômes

* 13h30 Le grenier à pépé, Compagnie K-Bestan, cirque acrobatique et musical

Durée 50 minutes, Place de la Mairie

* 14h45 Surfing the street, Compagnie El TioTeo, clown acrobate surf

Durée 45 minutes, Place de l’Église

* 16h10 Deux secondes, Compagnie du Petit Monsieur, burlesque muet

Durée 40 minutes, Place de la mairie

* 19h30 Killian M, concert

Boulodrome, base de loisirs

* 20h repas rougail-saucisses

Traiteur Carole Germain

Tarifs de 12 ans 10 €, adultes 15 €

Réservation au 06 30 69 53 19

Base de loisirs

* 21h Virils, Compagnie Les Barjes, fresque burlesque

Durée 60 minutes, boulodrome, base de loisirs

* 23h feux d’artifice

Base de loisirs

English : Festival Fest’Iton

The Fest’Iton festival returns for its 9th edition.

– Saturday, July 5th :

* 7:30 pm: barbecue party, organized by the Amicale Bouliste

Price: French fries + chipolatas/merguez/beef chorizo: 5 ?

without reservation

Place de la mairie

* 21: Le relooking cérébral, compagnie 3 secondes, aerial burlesque theater

Duration: 40 minutes, Place de la mairie

* 10 p.m.: Danse du monde, Compagnie Luminescence, circus and dance

Duration: 45 minutes, downtown

– Sunday, July 6 :

ANIMATIONS :

* from 9am: flea market, all-you-can-eat fair

Exhibitor price: 3? per metre, information on 06 11 72 00 71

Rue Lagescarde

* from 10am: craft market

reserve your space by e-mail: marcheartisanalcam@outlook.fr

Place de la mairie

* 10 a.m. to 4 p.m.: Gelly-ball initiation, MSI Paintball club (2? / game)

Base de loisirs, archery side

* 10 a.m. to 5 p.m.: Wooden games, entertainment by La Ludo d’Iton

Town Hall courtyard

* 11 a.m. to 4 p.m.: circus area, Hollistique Circus circus school

Church Square

WALKABOUTS :

* from 11am: Peggy Dutti and her barrel organ, musical gouaille

Rue Lagescarde and surrounding area

* Danse du monde, Compagnie Luminescence, circus and dance:

at 11am: Place de la mairie

1pm: Place de l’Église

3.30pm: Rue Lagescarde

* La Marchande de couleurs, Compagnie Charivari, strolling face painting

from 11am to 12pm and from 2pm to 4pm

Place de la mairie, Place de l’Église, Rue Sylvain Lagescarde

SHOWS :

* 11:40 a.m.: Comme toi tu me voix, Compagnie La Fauvette, aerial duo and singing

Duration: 35 minutes, Parking de l’Ilot mômes

* 1:30 p.m.: Le grenier à pépé, Compagnie K-Bestan, circus acrobatics and music

Duration: 50 minutes, Place de la Mairie

* 2:45 p.m.: Surfing the street, Compagnie El TioTeo, surfing clown acrobat

Duration: 45 minutes, Place de l’Église

* 4:10pm: Deux secondes, Compagnie du Petit Monsieur, silent burlesque

Duration: 40 minutes, Place de la mairie

* 7:30pm: Killian M, concert

Boulodrome, leisure center

* 8pm: rougail-saucisses meal

Catered by Carole Germain

Prices 12 years and under: 10 ?, adults: 15 ?

Book on 06 30 69 53 19

Base de loisirs

* 9pm: Virils, Compagnie Les Barjes, burlesque fresco

Duration: 60 minutes, boulodrome, base de loisirs

* 11pm: fireworks

Leisure Center

German :

Das Festival Fest’Iton kehrt für seine neunte Ausgabe zurück.

– Samstag, den 5. Juli :

* 19.30 Uhr: Grillparty, angeboten von der Amicale Bouliste

Preis: Pommes frites + Chipolatas/Merguez/Rindfleischchorizo: 5 ?

ohne Reservierung

Platz vor dem Rathaus

* 21: Le relooking cérébral, compagnie 3 secondes, burleskes Lufttheater

Dauer: 40 Minuten, Rathausplatz

* 22 Uhr: Tanz der Welt, Compagnie Luminescence, Zirkus und Tanz

Dauer: 45 Minuten, Stadtzentrum

– Sonntag, 6. Juli :

ANIMATIONEN:

* ab 9 Uhr: Trödelmarkt, Messe für alles

Ausstellertarif: 3 ? pro Meter, Informationen unter 06 11 72 00 71

Straße Lagescarde

* ab 10 Uhr: Kunsthandwerkermarkt

reservieren Sie Ihren Standplatz per E-Mail: marcheartisanalcam@outlook.fr

Platz des Rathauses

* von 10 bis 16 Uhr: Einführung in den Gellyball, MSI Paintball Club (2? / Spiel)

Freizeitanlage, Seite des Bogenschießens

* 10:00 bis 17:00 Uhr: Holzspiele, Animation durch La Ludo d’Iton

Innenhof des Rathauses

* von 11 bis 16 Uhr: Zirkusbereich, Zirkusschule Hollistique Circus

Platz der Kirche

UMZÜGE:

* ab 11 Uhr: Peggy Dutti und ihre Drehorgel, musikalische Gouaille

Rue Lagescarde und Umgebung

* Danse du monde, Compagnie Luminescence, Zirkus und Tanz :

um 11 Uhr: Place de la mairie

um 13 Uhr: Place de l’Eglise

um 15.30 Uhr: Rue Lagescarde

* La Marchande de couleurs, Compagnie Charivari, ambulantes Schminken

von 11 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr

Rathausplatz, Kirchplatz, Rue Sylvain Lagescarde

SPECTACES:

* 11.40 Uhr: Comme toi tu me voix, Compagnie La Fauvette, Luftduo und Gesang

Dauer: 35 Minuten, Parkplatz des Ilot mômes

* 13:30 Uhr: Le grenier à pépé, Compagnie K-Bestan, Akrobatischer und musikalischer Zirkus

Dauer: 50 Minuten, Place de la Mairie

* 14.45 Uhr: Surfing the street, Compagnie El TioTeo, Surf-Akrobatik-Clown

Dauer: 45 Minuten, Place de l’Eglise

* 16.10 Uhr: Deux secondes, Compagnie du Petit Monsieur, stumme Burleske

Dauer: 40 Minuten, Rathausplatz

* 19.30 Uhr: Killian M, Konzert

Boulodrome, Freizeitanlage

* 20:00 Uhr: Essen mit Rougail und Würstchen

Caterer Carole Germain

Preise: ab 12 Jahren: 10 ?, Erwachsene: 15 ?

Reservierung unter 06 30 69 53 19

Freizeitanlage

* 21 Uhr: Virils, Compagnie Les Barjes, burleske Freske

Dauer: 60 Minuten, Boulodrome, Freizeitbasis

* 23h: Feuerwerk

Freizeitbasis

Italiano :

Il festival Fest’Iton torna per la sua 9ª edizione.

– Sabato 5 luglio:

* ore 19.30: barbecue party, organizzato da Amicale Bouliste

Prezzo: patatine fritte + chipolatas/merguez/beef chorizo: 5 ?

senza prenotazione

Piazza della Mairie

* 21: Le relooking cérébral, compagnia 3 secondes, teatro burlesque aereo

Durata: 40 minuti, Place de la mairie

* 22.00: Danse du monde, Compagnie Luminescence, circo e danza

Durata: 45 minuti, centro città

– Domenica 6 luglio :

INTRATTENIMENTO:

* dalle 9.00: mercatino delle pulci, fiera del cibo a volontà

Prezzo per gli espositori: 3? al metro, informazioni allo 06 11 72 00 71

Rue Lagescarde

* dalle ore 10: mercato dell’artigianato

riservare il proprio spazio via e-mail: marcheartisanalcam@outlook.fr

Place de la mairie

* dalle 10.00 alle 16.00: iniziazione al Gelly-ball, MSI Paintball club (2? / partita)

Centro ricreativo, lato tiro con l’arco

* dalle 10.00 alle 17.00: giochi in legno, organizzati da La Ludo d’Iton

Cortile del municipio

* dalle 11.00 alle 16.00: area circense, scuola di circo Hollistique

Piazza della Chiesa

PASSEGGIATE:

* dalle 11.00: Peggy Dutti e il suo organetto, birichinate musicali

Rue Lagescarde e dintorni

* Danse du monde, Compagnie Luminescence, circo e danza:

alle 11: Place de la mairie

alle 13.00: Place de l’Église

alle 15.30: Rue Lagescarde

* La Marchande de couleurs, Compagnie Charivari, face painting itinerante

dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Place de la mairie, Place de l’Église, Rue Sylvain Lagescarde

SPETTACOLI :

* 11:40: Comme toi tu me voix, Compagnie La Fauvette, duetto aereo e canto

Durata: 35 minuti, parcheggio Ilot mômes

* 13.30: Le grenier à pépé, Compagnie K-Bestan, circo acrobatico e musicale

Durata: 50 minuti, Place de la Mairie

* 14.45: Surfing the street, Compagnie El TioTeo, clown acrobatico che pratica il surf

Durata: 45 minuti, Place de l’Église

* 16.10: Deux secondes, Compagnie du Petit Monsieur, burlesque silenzioso

Durata: 40 minuti, Place de la mairie

* 19.30: Killian M, concerto

Boulodrome, centro ricreativo

* ore 20.00: cena a base di rougail-saucisses

A cura di Carole Germain

Prezzi 12 anni e meno: 10 ?, adulti: 15 ?

Prenotazioni allo 06 30 69 53 19

Centro ricreativo

* ore 21.00: Virils, Compagnie Les Barjes, affresco burlesque

Durata: 60 minuti, boulodrome, centro ricreativo

* ore 23.00: fuochi d’artificio

Centro ricreativo

Espanol :

El festival Fest’Iton vuelve en su 9ª edición.

– Sábado 5 de julio:

* 19.30 h: fiesta de la barbacoa, organizada por Amicale Bouliste

Precio: patatas fritas + chipolatas/merguez/chorizo de ternera: 5€

sin reserva

Place de la mairie

* 21: Le relooking cérébral, compañía 3 secondes, teatro burlesco aéreo

Duración: 40 minutos, Place de la mairie

* 22 h: Danse du monde, Compagnie Luminescence, circo y danza

Duración: 45 minutos, centro de la ciudad

– Domingo 6 de julio :

ENTRETENIMIENTO:

* a partir de las 9h: mercadillo, feria de todo a cien

Precio expositor: 3? por metro, información en el 06 11 72 00 71

Rue Lagescarde

* a partir de las 10 h: mercado de artesanía

reserve su espacio por correo electrónico: marcheartisanalcam@outlook.fr

Place de la mairie

* de 10h a 16h: iniciación al gelly-ball, club de paintball MSI (2? / partida)

Centro de ocio, tiro con arco

* de 10.00 a 17.00 h: Juegos de madera, organizados por La Ludo d’Iton

Patio del ayuntamiento

* de 11.00 a 16.00 h: zona de circo, escuela de circo Hollistique

Plaza de la Iglesia

WALKABOUTS :

* a partir de las 11h: Peggy Dutti y su organillo, gouaille musical

Rue Lagescarde y alrededores

* Danse du monde, Compagnie Luminescence, circo y danza:

a las 11:00 h: Place de la mairie

a las 13:00 h: Place de l’Église

a las 15.30 h: Rue Lagescarde

* La Marchande de couleurs, Compagnie Charivari, pintura de caras itinerante

de 11.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 16.00 h

Place de la mairie, Place de l’Église, Rue Sylvain Lagescarde

ESPECTÁCULOS :

* 11:40 h: Comme toi tu me voix, Compagnie La Fauvette, dúo aéreo y canto

Duración: 35 minutos, aparcamiento Ilot mômes

* 13.30 h: Le grenier à pépé, Compagnie K-Bestan, circo acrobático y musical

Duración: 50 minutos, plaza de la Mairie

* 14.45 h: Surf en la calle, Compagnie El TioTeo, payaso acróbata surfista

Duración: 45 minutos, Place de l’Église

* 16.10 h: Deux secondes, Compagnie du Petit Monsieur, burlesque mudo

Duración: 40 minutos, Place de la mairie

* 19.30 h: Killian M, concierto

Boulodrome, centro de ocio

* 20.00 h: comida rougail-saucisses

Catering a cargo de Carole Germain

Precios 12 años y menores: 10€, adultos: 15€

Reservas en el 06 30 69 53 19

Centro de ocio

* 21:00 h: Virils, Compagnie Les Barjes, burlesque fresco

Duración: 60 minutos, boulodrome, centro de ocio

* 23.00 h: fuegos artificiales

Centro de ocio

